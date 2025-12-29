民進黨築高牆 國民黨要會拆牆

（圖／本報系資料照）

第11屆在上海舉辦的「雙城論壇」，在台北市長蔣萬安快閃參加主論壇之後，總算圓滿落幕，儘管今年論壇的舉辦頗多周折，但是蔣萬安在會場上還是希望論壇能夠繼續舉辦下去，因為他認為，接觸比牴觸好，了解比誤解好，對話比對抗好，互動比衝動好，「所以我們希望，只要雙城好，兩岸就會好。」只是，在民進黨不斷在兩岸築高牆之下，兩岸交流是否能持續下去，卻也是讓人憂心的一面。

在今年雙城論壇舉辦之前，行政院搶先通過《兩岸關係條例》部分條文修正案，未來公務員赴中國大陸將採全面許可制、立委納入審查許可對象。先不管行政部門有沒有權力審查人民投票選舉出來的立法委員，就是把所有公部門人員全部納管，那麼未來人民選出來的市長、縣長是否也需要行政部門許可才可以到大陸交流。若此法真的通過，恐怕只要在民進黨執政之下，雙城論壇要繼續舉辦都會困難重重，這也許才是蔣萬安會語重心長地3次表達，希望雙城論壇能夠繼續辦下去之因。

民進黨之所以要管制所有公部門的人員到大陸交流，並不見得是大陸能夠用什麼手段統戰這些公部門的人，而是大陸這幾年迅猛的發展與進步，已經把台灣遠遠甩在後頭，不用政治手段，只要看到社會進步的狀態，就自然會把台灣人民給統戰過去，所以大陸越開放，民進黨就越擔心。

其實，近來許多赴大陸旅遊的台灣人民，只要搭上高鐵、進到市區或景區，無不對大陸的建設進步嘆為觀止，大陸高鐵的便利性及普及性，速度越來越快，4小時從北京到上海已經不是夢，現在時速可以高達400公里，很快的450公里的高鐵也將出現。民進黨的管制與封閉政策，就是不讓台灣人看到大陸的進步，否則民進黨愚民政策就玩不下去，政權想再維繫下去也難了。

其他如果還要舉出行動支付、無人機發展、手機多元性，甚至食物銀行的開擴，都已經超越台北好遠好遠，民進黨把台灣人民封鎖在井底，讓大家變成看不見大陸天地的青蛙，民進黨以為就可以高枕無憂。

明太祖朱元璋聽從謀臣朱升提出的滅元大戰略，要他「高築牆、廣積糧、緩稱王」，這為朱元璋最終建立明朝奠定了堅實基礎，也成為後世謀略的經典。民進黨學朱元璋「高築牆」的策略，在海峽兩岸築起無法跨越的高牆，以為人民只要看不到大陸的進步，就不會支持統一的主張。

但是新一代的國民黨領袖人物已經不再跟民進黨一起阿Q，從黨主席鄭麗文高聲喊出，「我是中國人，支持九二共識、反對台獨」的口號，蔣萬安快閃也要到上海參加雙城論壇的勇氣，民進黨的高牆就快要被國民黨人給拆解了。當國民黨人主動去除「恐共症」，民進黨想要繼續販賣「芒果乾」，恐怕就只能愚民一些青鳥了。（作者為台灣國際戰略學會理事長）