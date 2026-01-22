民進黨籲立院速排審總預算 「卓榮泰國會公開說明就是在野黨要求的辯論」
立法院這個會期僅剩最後7個工作天，中央政府總預算卻仍卡關未審。民進黨發言人韓瑩今天（22日）表示，藍白高喊電視辯論，實際上只是刻意轉移不審總預算的焦點，立院只要盡速排審總預算，行政院長卓榮泰就可以到國會進行報告，各部會也會赴委員會備詢，全程直播、公開透明，這正是在野黨要求的辯論。
民進黨發布新聞稿，發言人韓瑩指出，依照法定程序，立法院針對預算內容進行審查，而行政院長在立法院進行報告、接受監督，各部會的首長也會在各個委員會報告、備詢，這就是全程直播、公開透明的公共辯論。
韓瑩表示，在野黨先全面杯葛總預算，等到社會關注升高、民眾反彈聲音出現，才迫於民意規劃排審，然而面對總額新台幣3兆350億元的中央政府總預算，竟然只處理其中的2.4%。藍白難道認為國防、交通建設，或其他社會福利不重要。
韓瑩強調，只要盡速排審總預算，行政院長就可到國會進行報告，各部會也會赴委員會備詢，全程直播、公開透明，這正是在野黨要求的辯論，也是回到審查預算的正軌。
責任主編：于維寧
