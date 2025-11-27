民進黨組織部主任請辭！張志豪決定投入2026選戰

民進黨組織部主任張志豪宣布請辭，並決定投入2026新北市中和選區議員選戰，已獲得主席賴清德的同意。張志豪在上一屆2022議員選舉中爭取連任失利，隨後轉投黨中央服務，先擔任總統大選新聞部主任兼發言人，再轉任組織部主任。

民進黨組織部主任張志豪請辭，將投入新北 中和區議員選戰（攝自張志豪臉書）

張志豪今（27日）在臉書發文表示，昨天已當面向賴總統請辭，感謝總統這三年來的提攜栽培與照顧。從今天起，我將帶著總統的祝福和鼓勵，繼續用我的專業和歷練貢獻家鄉，中央地方聯手拚建設、增福利。

張志豪表示，歷經一年總統大選新聞部主任兼發言人及組織部主任兩年的歷練，就好像自己20年前服役時的士官幹訓班進階再訓練一樣，再一次接受磨練精進，也吸取更多經驗和養份，從「賴清德幹訓班」結業，是一份責任也是榮耀。

身為一個從小在這裡成長生活的中和人，張志豪表示自己和許多朋友一樣，對這座城市有著愛和使命，每一天都生活在一起，張志豪不曾離開，我一直都在。

