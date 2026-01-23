民進黨維持1.5個月年終 徐國勇：尾牙紅包「每人都會滿意」

民進黨秘書長徐國勇（前排左3）2026.1.23陪同賴清德總統（中）前往台北世貿一館出席電器空調影音年終購物展，左1為貿協董事長黃志芳。郭宏章攝



春節假期倒數，各界尾牙餐會陸續舉辦，公私單位也公布年終獎金額度，外傳民進黨今年的年終獎金維持發放1.5個月，對此，民進黨秘書長徐國勇今天（1/23）上午表示，黨中央財務部還沒把公文給他，但徐國勇說，「會維持原來的」，也就是1.5個月。徐國勇也表示，民進黨的尾牙，會讓每一個人都能夠滿意的紅包。

民進黨秘書長徐國勇今天上午前往台北世貿一館，陪同總統賴清德出席台北電器空調影音年終購物展，會前接受訪問時被問到，今年民進黨年終獎金是否如外傳所說的會維持1.5個月，徐國勇說：「我們會維持原來的」，因為民進黨中央黨部的財務部還沒有把公文送給他，不過如果大家有聽到消息的話，財務部如果講了這個消息，那應該就是正確。他是還沒有看到公文，因為這公文最後還是要由徐國勇來簽。

民進黨秘書長徐國勇（左）2026.1.23陪同總統賴清德（中）出席台北電器空調影音年終購物展。郭宏章攝

對於民進黨黨工們的年終福利，徐國勇說明，會維持所有黨務工作人員最大的利益，也會想辦法。徐國勇強調，民進黨的尾牙會讓大家有一個好好抽獎的紅包，「應該是相當滿意的一個紅包，每一個人都有」，徐國勇說，會讓每一個人都能夠滿意的紅包。

