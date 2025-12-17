民進黨縣市長初選政見會登場 林俊憲、陳亭妃12/27交鋒

台北市 / 武廷融 綜合報導

各黨部局2026地方選舉，民進黨今(17)日公布高雄市市長、台南市市長、嘉義縣縣長提名政見發表會時程，台南市首先登場，立委陳亭妃及林俊憲將於12月27日交手。而高雄市長、嘉義縣長則規劃分別於1月3日、4日舉行。

2026縣市長提名初選白熱化，民進黨今日召開中常會，宣布2026年高雄市市長、台南市市長、嘉義縣縣長提名政見發表會時程。首先登場的是台南市，定於12月27日晚間8點至9點30分，由三立電視台承辦。接著是高雄市，規劃於明年1月3日，下午2點至4點，由民視電視台承辦。嘉義縣則定於1月4日，下午2點至3點，由民視電視台承辦。

台南市將由陳亭妃對上林俊憲，高雄市則是「四搶一」，由立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑4人激戰，嘉義縣則是立委蔡易餘與嘉義縣議員黃榮利交鋒。而台南市與高雄市採「申論、提問、結論」形式，提問人選由中央黨部邀請專家、學者或媒體人擔任；嘉義縣則採「申論、結論」形式、沒有「提問」環節。

