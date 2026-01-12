民進黨縣市長初選民調首日無台南 2參選人繼續衝

（中央社記者楊思瑞台南12日電）民進黨高雄、台南市長及嘉義縣長初選電話民調，今天沒有抽到台南市，參加台南市長初選的立委林俊憲、陳亭妃都繼續把握時間上街頭拜票，全力以赴衝刺。

民進黨高雄、台南市長及嘉義縣長初選電話民調今天起至17日進行，今日抽出執行選區為高雄市，林俊憲與陳亭妃都按照先前規劃，繼續進行拜票行程。

林俊憲一早便在路口向市民請託，完成路口拜票後隨即進行車隊遊行，持續深入地方、擴大與市民接觸。

林俊憲接受媒體聯訪表示，團隊在初選期間早已預想各種情境，針對每一天擬定不同行程與策略，不論民調抽中哪一天，都會按照既定規劃，穩健推進、全力以赴，持續努力到最後一刻，爭取更多市民認同與支持。

陳亭妃下午在小東路與中華路口展開街頭拜票行動，此處為台南市東區、永康區、北區三大行政區交會處，人流與車流密集，是台南重要交通節點，市議員陳秋萍、陳怡珍等人陪同拜票。

陳亭妃向現場民眾與支持者請託，台南市電話民調將於明天或14日登場，希望支持者連續兩天晚上6時到10時「顧好電話、守住希望」，並邀請親朋好友一同加入「顧電話」行列。（編輯：李淑華）1150112