民進黨縣市首長初選電話民調登場 高雄4位選將最後衝刺

民進黨縣市首長初選，12日起展開電話民調，由"高雄"打頭陣，民調公司將完成3600份電話問卷樣本，最快13日中午結果就會出爐。有意爭取出線的四位選將也把握最後拚搏機會，全力催票，呼籲支持者在家顧電話。





民進黨縣市首長初選電話民調登場 高雄打頭陣 4位選將最後衝刺

立委邱議瑩（中）在立委黃捷、吳沛憶陪同下，展開車隊掃街。





立委邱議瑩站上宣傳車，在立委黃捷、吳沛憶陪同下，車隊掃街，三位女將合體，畫面超吸睛。立委（民）邱議瑩：「電視政見發表會的時候，四位候選人裡面，邱議瑩是準備最充分的，其實心情倒是蠻輕鬆的，我想我們的努力大家都能夠看見。」

民調登場，關鍵時刻，邱議瑩說心情相當輕鬆，集中火力，全力催票。立委許智傑也同樣展開車掃，搬出夫人牌。





立委許智傑（左）由太太陪同掃街。









立委（民）許智傑：「我特地請我老婆出來陪我掃街，我們夫妻是最真誠，最沒有爭議，最沒有派系包袱的人。」

最後衝刺階段，和太太合體放閃催票，民進黨高雄市長初選白熱化，尤其12號晚間，由中央黨部抽出順序，高雄率先打頭陣，展開室內電話民調，3間民調公司完成一共3600份電話問卷樣本，等於四位選將，進行最後決戰。

立委賴瑞隆馬不停蹄，一整天連續車隊掃街，找來多位議員當分身，爭取選民支持，沿途支持者也熱烈回應。





最後衝刺階段，立委賴瑞隆（中）一整天連續車隊掃街。









立委林岱樺新髮型亮相，12日發布競選影片。









立委（民）賴瑞隆：「請大家再把賴瑞隆送回市政府，全力為鄉親來服務。」立委（民）林岱樺：「顧電話挺岱樺，市長唯一支持林岱樺。」

立委林岱樺雖然沒有特別公開行程，但公布最新競選影片，用新髮型亮相，呼籲支持者在家顧電話。民進黨高市長初選四搶一，競爭激烈，電話民調登場，各選將也把握最後拚搏機會。

