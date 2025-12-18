民進黨縣長拜訪中市府 盧秀燕狂讚民主前輩

▲盧秀燕與陳光復曾是立法院老同事，兩人相談甚歡。（圖／記者顏幸如攝，2025.12.18）

[NOWnews今日新聞] 澎湖縣長陳光復今天率團跨海取經，到台中市政府參訪城市數位化的推動經驗，由於鮮少有民進黨縣市首長到訪，盧秀燕暢談自己經驗，從職業婦女如何依賴網路購物，講到市府推動網路預訂好孕專車、購物節獎金如何線上領，還多次尊稱陳光復是民主前輩，兩人相談甚歡。

▲陳光復致贈澎湖雙心石滬砂畫給盧秀燕。（圖／記者顏幸如攝，2025.12.18）

陳光復今（18）天率領縣府團隊71人拜訪台中市政府，參訪智慧城市的推動過程，近中午和台中市長盧秀燕碰面，陳光復稱上午交流許多寶貴經驗，仍覺時間太短，「應該安排3天才對」！他指出澎湖一年有上百萬觀光客，需要智慧管理以節省人力，澎湖不僅在地人坐公車免費，且已有澎湖通APP，特地參訪台中通APP和雙十公車政策，希望提升智慧管理的層級。

廣告 廣告

盧秀燕以自己為例，表示職業婦女沒時間逛街，很早以前她便依賴網路購物，因此推動數位城市、減少人力耗費，才能追上民眾的腳步，台中市智慧化發展得比較早、受到國內外肯定。她稱讚澎湖的觀光旅遊、生態環保都做得很好，值得借鏡。

陳光復是民進黨元老級黨員，曾任2屆高雄市議員、3屆立委，立委的最後一任與盧秀燕同事，盧秀燕多次稱他「民主前輩」、「縣長名聲透到台灣」，雙方公開會談半小時，沒聊到政治議題，會後繼續閉門拜訪。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

百萬現金快來搶！台中購物節登錄破300億元 這區消費力太驚人

等很久！江啟臣終於表態選台中市長 盧秀燕笑容滿面6字回應

盧秀燕宣傳「全城開趴」 周永鴻酸：還在肖想抽獎治百病