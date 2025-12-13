民進黨縣長類初選倒數 黃秀芳全縣趕場推產業

立委黃秀芳行程滿滿，利用假日協助推廣縣內產業。（記者方一成攝）

▲立委黃秀芳行程滿滿，利用假日協助推廣縣內產業。（記者方一成攝）

爭取民進黨彰化縣長提名的立委黃秀芳，今（十三）日行程滿滿，一早在彰化市卦山早市、華陽市場掃街，隨後趕往永靖謝平安千人搓湯圓活動，也利用假日協助推廣縣內產業，出席社頭鄉「織襪芭樂觀光節」、員林市「國產豬安心吃」行銷活動，黃秀芳當場採購，以行動力挺。

立委黃秀芳表示，彰化是養豬大縣，爌肉飯也全國知名，就是因為使用品質最好的台灣豬、彰化豬，養豬業者也都持續在升級，讓大家有品質更好的豬肉可以吃，面對非洲豬瘟威脅，豬產業需要全民一起守謢，因此雖然行程很趕，還是特別出席支持。

立委黃秀芳表示，自己就是屬豬的豬寶寶，很多支持鄉親也都經營相關產業，因此很清楚畜牧業的辛苦，豬肉產業也帶動彰化的小吃美食，日前溪湖阿讚爌肉飯遭鄰居火警波及，重新營業後她也特別前往店內品嚐。

黃秀芳表示，包括社頭的芭樂、二林的火龍果，彰化還有許多農畜產業，政府除支持轉型，更要輔導打出品牌、觀光、文化價值，未來若能入主縣府，一定會更重視推動農業發展，讓彰化農畜產品價值及能見度倍增。

立委黃秀芳表示，農工業是彰化的根本，在追求轉型發展的同時，不能忘記根本，她自己是海線子弟，對農漁業都很熟悉，未來除招商引資，也會凸顯在地產業價值，協助建立更多屬於彰化的品牌。