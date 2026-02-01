民進黨總召之戰開打 藍議員：這時間點鬥柯建銘有玄機

民進黨立法院黨團總召選戰正式開打，立委蔡其昌宣布登記參選，將與現任總召柯建銘正面對決。蔡其昌透露，身兼民進黨主席的總統賴清德並未主動勸進，但曾在一次偶然機會中表示，希望他在立法院多幫忙。對此，國民黨台北市議員徐弘庭批評，執政黨如今自己搞內亂，若不是為了利益，還會是什麼事呢？

柯建銘將爭取連任黨團總召一職。（圖／中天新聞）

徐弘庭1月31日在中天政論節目《週末大爆卦》中指出，民進黨過去在許多狀況中上下其手，他雖不評論民進黨內部鬥爭，但也坦言現在只有靠民進黨內鬥，才能稍微知道一些事情。徐弘庭進一步表示，過去國家有很多不合理的狀況，包括疫情期間的快篩、疫苗，超思案等等，看到都會生氣。

台北市議員徐弘庭。（圖／中天新聞）

徐弘庭強調，執政黨如今自己搞內亂，非常莫名其妙，若不是為了利益，還會為什麼事呢？他希望藉由民進黨內鬥的事件，讓民眾看清，究竟是什麼特別的原因，會讓賴清德在這時間點，要去鬥柯建銘。

