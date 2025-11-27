民進黨臺南市長參選人林俊憲發表競選主題曲 結合雙金創作者將心意獻給鄉親

民進黨臺南市長參選人林俊憲發表競選主題曲，結合雙金創作者，要將心意獻給鄉親。（記者李嘉祥攝）

民進黨大臺南市長初選參選人立法委員林俊憲積極備戰，27日舉行競選主題曲發表會，播放金曲歌王謝銘祐、金鐘導演紀倪君共同打造的「獻予你」MV，象徵對市民的承諾，要參選市長，就要把全部獻給臺南，為家鄉拚出新未來。

林俊憲立委表示，歌名取「獻予你」，其中的「你」是指每位臺南市民，他走在市場、在里內會勘、在廟埕聊天，市民最真實的心聲，是他願意留下、願意承擔、願意拚的理由；他想告訴大家：我聽到了，也放在心上，如果有一天能成為臺南市長，會用最努力的方式把這座城市照顧好。

林俊憲立委說，「獻予你」主題曲出現就像是一次城市與創作的相遇，金曲歌王謝銘祐用溫暖而真摯的旋律，唱出臺南400年的文化靈魂；金鐘導演紀倪君用細膩鏡頭語言，讓臺南的街巷、光影與人情更深刻地呈現在世人眼前，感謝二位「雙金級」創作者將最好的創作獻給臺南，也代表所有鄉親向他們致謝。

林俊憲立委也提及臺南是台灣最富文化底蘊的城市，從音樂、文創到影視，近年都有亮眼表現；位於鹽水的岸內影視基地是中央與地方合作推動的指標性影視建設，近年協助包括《斯卡羅》、《星空下的黑潮島嶼》、《牛車來去》及剛勇奪金馬四項大獎的電影《大濛》等優秀戲劇及電影的拍攝工作，證明臺南具備發展影視產業的條件，絕對值得持續投資建設。

林俊憲強調，拚未來不是口號，他提出的各項政策均獲得市民回響與認同，顯示鄉親對他有所期待，城市改變需要耐心、熱情，也需要真正願意為人民打拚的人，臺南給了他成長的養分及出發的力量，也希望透過「獻予你」這首歌曲向市民說，謝謝你們，我願意把全部獻給臺南，共同打拚更好未來。