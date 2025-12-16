民進黨臺南市長黨內初選白熱化 前台南縣長陳唐山錄製影片推薦林俊憲接棒

立委林俊憲召開記者會公布與前台南縣長陳唐山合錄的影片，陳唐山透過錄影呼籲市民於市長初選民調支持林俊憲。（記者李嘉祥攝）

民進黨臺南市長黨內選舉白熱化，參加黨內初選的立委林俊憲16日召開記者會，公布與前台南縣長陳唐山合錄的推薦影片，陳唐山透過錄影公開呼籲市民於市長初選民調支持林俊憲；副議長林志展及市議員蔡麗青、黃麗招、邱昭勝、黃肇輝、楊中成、朱正軒、周嘉韋、沈震東、李宗霖、林依婷、李啟維、郭鴻儀也到場力挺，展現民進黨團結決心。

林俊憲立委表示，他與陳唐山熟識超過30年，二人都有在美國打拚經驗，人生政治起步第一次選舉就受到陳唐山的幫忙；唐山伯以前在美國擔任過世台會的會長、世界台灣同鄉會長，並成立FAPA（台灣人公共事務協會），「台灣關係法」就是陳唐山跟彭明敏、蔡同榮向美國議員遊說爭取而來，這部法律也在台美斷交後，奠定台灣安全最重要的基礎，1993年當選台南縣長，是第一個民進黨籍的台南首長，更於爭取連任選舉創下65%的高得票率，此紀錄後來於臺南縣市合併後首屆市長選舉中，由賴清德突破。

林俊憲立委指出，陳唐山在任期間成功爭取南科、推動社會福利、拓寬農產輸出入道路，奠定台南往後發展的基礎，至今仍是許多人懷念的老縣長；當兩人談起南科發展時，陳唐山有感而發指當年台南縣的產業大多是農業，年輕一輩常找不到工作，正好當時新竹科學園區已經飽和，陳唐山認為台南需要一個大改變，大力爭取設址在新市，才有今天年產值超過2.2兆元的南科。

陳唐山也提及做一個縣市首長，必須為城市帶來改變，做為首長最重要的是「性格」，台南人要的是確確實實，當選後一定會執行選前承諾的正派人物；他在林俊憲身上有嗅到味道，若由他擔任市長，台南將不只是「台灣的台南」，更可成為「世界的台南」，呼籲台南人將這張票「蓋得對」，讓林俊憲接棒，才是台南人的福氣。

林俊憲也感謝老縣長的推薦與肯定，很高興能獲得老縣長的推薦，在對談中兩人也認同彼此政策理念，陳唐山曾率全國之先每月發放老人年金，此政策後來成為國家重要的社福措施，他規劃臺南社福政策時常受老縣長的啟發，未來若能進入市府將推動老人免費接種皮蛇疫苗、孕婦搭計程車30趟補助、學生一週喝兩次牛奶免費等福利政策，並持續推動台南捷運往溪北延伸及跨曾文溪橋樑與道路興建，讓南科效益可以外溢溪北，帶動更多投資與就業，期許傳承老縣長的精神，讓台南在科技與社會福利上更進步。

副議長林志展指出，身為原台南縣人，看到陳唐山的影片格外感動，也感謝陳唐山當初積極爭取南科，現在善化新市區域才有如今榮景，相信有陳唐山及賴清德兩位前後任縣市長的加持，林俊憲定能順利傳承民主進步的價值。