民進黨與獅子會淡水信用合作社泰山共辦捐血 何博文挽袖示範

民進黨副秘書長何博文捐血30多年，迄今捐血達91次。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕每年時序進入寒冬，也是血庫的血荒期，民進黨中央黨部社會運動部30日與國際獅子會MD300A1區、欣悅獅子會共同在新北市泰山區全聯福利中心前，舉辦「悅迎新春、送暖入庫」捐血活動，民進黨副秘書長何博文到場致意，並且挽袖示範捐血500CC，希望能拋磚引玉，帶動民眾捐血救人風氣。

何博文自身為捐血中心常客，他捐血歷史已達30多年，捐血紀錄達91次，每次都捐血500CC，至今累積的捐血量十分可觀，何博文說，捐血就是助人的最好方式，他每年都捐血3次，每次500CC，捐好捐滿，希望能盡一己之力，助人最樂。

淡水信用合作社總經理蔡景偉說，淡信長期以來舉辦捐血活動，現在剛好是寒冬時期，也是每年血荒期，因此淡信結合在地的獅子會一起共襄盛舉，希望能提供社區民眾一起助人的好機會。

民進黨副秘書長何博文以身作則，號召民眾一起捐血助人。(記者翁聿煌攝)

民進黨中央黨部社會運動部30日與國際獅子會MD300A1區、欣悅獅子會共同在新北市泰山區全聯福利中心前，舉辦「悅迎新春、送暖入庫」捐血活動(記者翁聿煌攝)

