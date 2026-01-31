民進黨花壇鄉長初選葉繼元出線 藍營對手未明朗

（中央社記者鄭維真彰化31日電）民主進步黨彰化縣黨部今天宣布，彰化花壇鄉長初選由葉繼元出線；中國國民黨部分，花壇鄉民代表會主席沈文盛及鄉代翁啓祐被外界視為熱門人選，但兩人尚未明確表態。

翁啓祐告訴中央社記者，如果有機會，他願承擔。

國民黨籍花壇鄉長顧勝敏將2屆任滿，這屆參選花壇鄉長失利的葉繼元及花壇鄉代許澤鈿有意代表民進黨出征，經彰化縣黨部協調，兩人無意退讓，經初選民意調查，由葉繼元再次披掛上陣。

葉繼元透過社群網站臉書（Facebook）表示，民調出線非終點，而是責任開始，他會繼續打拚，用行動回報大家期待。

廣告 廣告

彰化縣黨部說，感謝所有參與初選的人尊重民主制度與付出，期許最後團結攜手贏回彰化。

另外，彰化縣黨部表示，員林市第2選舉區（南區）經協商，由員林市代曹月碧及王勝坪代表民進黨爭取連任，感謝民進黨彰化縣長參選人陳素月協調大明里長張政岳成全大局，促成順利提名，張政岳將爭取里長連任，希望大家團結合作，為陳素月打下勝選基礎。（編輯：李明宗）1150131