民進黨花蓮縣長布局曝光！傳合作「這些人」扳倒傅家 黨團回應了

民進黨積極布局地方選戰，多縣市人選已拍板定案，其中被視為艱困選區的花蓮縣，政治版圖長期藍大於綠，現任縣長徐榛蔚與國民黨團總召傅崐萁兩夫妻聯手，已統治花蓮逾20年之久，地方傳出綠營欲結合魏家與議長張峻扳倒「徐傅王朝」。對此，民進黨團今（6）日回應，相信只要能夠推倒傅家王朝，人民都會願意支持。

黨團幹事長鍾佳濱表示，民進黨作為負責任的政黨，在各項選舉參與，都會進行相關程序，若提名過程黨內有適當同志，會對其加以提名；要是有其他更適當的人選，也不排除用徵召的方式。他強調，上述是通案原則，至於個案情況，針對花蓮地方人士期待，當然會密切地觀察及注意。

黨團書記長陳培瑜以「住在花蓮十幾年」角度說明，花蓮一直都有傳出，希望「傅家王朝」別再延續，目前已表態參選的吉安鄉長游淑貞，很有可能透過傅崐萁提名，傅家及徐榛蔚系統積極支持游，地方人士當然對她「沒有任何期待」，因為幕後操盤手就是傅崐萁。

陳培瑜進一步說明，要是游淑貞真的有機會當上縣長，那可能一樣是傅崐萁及徐榛蔚，在背後掌控著縣政府，「如同現在徐榛蔚，大家認為地下縣長就是傅崐萁」，大家才希望傅家、徐榛蔚、游淑貞，不要再入主花蓮縣政府。

對於呼聲相當高的張峻，陳培瑜表示，當他積極表現想為民服務的態度、決心、動作，當然會有相關耳語，「花蓮縣政府到底在地方做了哪些壞事，甚至有非常多難以預測的行政作為，就只是希望縣民對縣府下跪」，拿最近的鐵道電影院舉例，突然說收就收，要不是因為議員去了解相關預算、出來主持公道，大家非常期待鐵道電影院才有機會恢復。

陳培瑜無奈地說，花蓮就像傅崐萁手中的囊中物，想怎麼做就怎麼做、資源要怎麼分就怎麼分，所有人願意出來為花蓮服務都是好事，只要能夠推倒傅家王朝，讓傅崐萁不要再拿縣政府預算，或是用中央的錢當成自己分派政治利益的工具，相信人民都會願意支持。

