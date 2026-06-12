民進黨花蓮縣黨部 : 顏新章黑歷史一大串 應自請下台

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去年馬太鞍洪災造成光復鄉損傷慘重，光復鄉民代表會主席廖翊鈞代表災民遞陳情書給副縣長顏新章，表情方面令人不敢恭維。(記者花孟璟攝)

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣學童營養午餐傳招標弊案，身為傅崐萁、徐榛蔚核心幕僚，檢調昨搜索花蓮縣政府等3處，有「傅崐萁防火牆」稱號的副縣長顏新章也被檢調約談到案，今凌晨100萬元交保，但立委傅崐萁早上出來挺自己人，大讚顏新章為人「剛正不阿」！對此民進黨花蓮縣黨部呼籲，顏新章應自請下台。

民進黨縣議員胡仁順曾表示，顏新章是傅崐萁力邀到花蓮擔任消防局長，他在消防局長任內，曾護航消防避難包採購弊案、甚至在上班時間幫傅崐萁的榮亮公司存提款，從事土地買賣仲介白手套，總金額超過3億元，完全與消防業務無關！

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轉任縣府秘書長後，顏新章還曾在縣府貴賓室內替榮亮公司以10.55億元向梁姓地主買農地，轉手再賣給另一位林姓買家後，獲利達1.1億元，被梁姓地主告發，2020年被監察院全票通過彈劾，但顏新章竟在彈劾案通過前夕搶辦退休，脫離事務官身分後，同年9月以政務官身分接任花蓮縣副縣長。

雖然2021年公務員懲戒法院審理後，認為顏新章替傅崐萁家族買賣農地，易引起外界不當聯想，破壞公務人員形象甚鉅，判顏新章休職一年，縣府卻回應「政務官不受懲戒約束」，因此不受休職影響，顏新章全身而退，甚至在2021年爆發施壓福安礦業，過程全被錄音，因此去年被議員胡仁順封為傅家第一防火牆、第一白手套。

對此民進黨花蓮縣黨部今痛批，顏新章在營養午餐案被司法機關列為被告、雖裁定交保，但社會大眾有權知道，營養午餐究竟是誰決定拆標？誰授意修改招標條件？又是誰在背後主導整體決策？ 即使民進黨多位議員都曾提出質詢，但縣府不曾正面回應，現在面對檢調搜索、約談還燒到副縣長，可見絕非單純行政疏失。

「孩子的營養午餐，不應成為特定人士謀取利益的工具」，民進黨花縣黨部呼籲，顏新章應主動請辭副縣長職務、或至少停職接受調查，以昭公信，以免被外界質疑「利用職務影響後續偵辦」，民進黨也支持檢調秉持勿枉勿縱原則，持續向上溯源、徹查到底，釐清是否涉及不法圖利、官商勾結及高層授意等情事，還給花蓮人真相及公道。

對此花蓮縣政府強調，請外界在事實尚未釐清前勿過度揣測，縣府將秉持依法行政原則，任何涉及公共事務之疑義，皆以公開、負責態度面對，縣府也將全力配合司法機關調查，釐清事實真相。

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