民進黨苗栗縣長參選人陳品安家有幼子 倡議全方位親子政策

少子化加劇，陳品安倡議0-18歲全方位親子政策。(記者蔡政珉攝)

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕面對台灣出生率低、最新資料去年甚至墊底引發討論，家有幼子的民進黨苗栗縣長參選人陳品安指出，將與中央及其他縣市候選人攜手合作，推動公共托育、鼓勵生育等全方位親子政策，減輕家長負擔，改善少子化危機。

陳品安坦言，自己因為高齡懷孕，兩胎過程都不順利。第一胎後期需要安胎，臨近生產時還確診住院；第二胎更是在小產後發現免疫問題，歷經多次打針與治療，才順利懷孕生產。也因為親身經歷，她特別關注孕婦權益與相關醫療支持，主張加強人工生殖補助，以及唐氏症、子癲前症等產前篩檢的補助政策。

廣告 廣告

同時，少子化已經成為國安問題，她認為中央及地方政府應該推出更完整支持年輕人的生育、照顧政策，盼讓生育率止跌回升，將向中央建言、力推，包括公共托育、假日親子空間到教育資源補助等等。

陳品安也提到，服務時經常被鄉親關心「誰在帶小孩」，當鄉親聽到「你先生幫你顧小孩」答案，她曾感到愧疚，彷彿自己是失職的母親。但她後來想通，照顧孩子不是母親單方面的責任，而是父母共同的承擔，「我不在家不是他在幫我顧，我在家也不是在幫他顧。」

陳品安認為，真正該被檢討的不是父母角色，而是政府是否提供足夠的支持。她指出，完善的公共托育、彈性的臨時托育機制，甚至從0歲到18歲建構全方位的親子服務，才能讓拚事業、拚經濟的家長不再手足無措，也不必在工作與家庭忙碌間掙扎承受愧疚感。

【看原文連結】

更多自由時報報導

館長嗆斬首被起訴要求總統出庭 賴清德直球回應：被告才需出席

恭喜！學姊黃瀞瑩生了 臉書曬一家三口幸福合照

嗆要「斬狗頭」被起訴還怪賴清德！館長臉書罕見遭灌爆

從生殖醫學中心到提案修法都是她 陳菁徽挨轟「壯世代翻版」

