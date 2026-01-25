民進黨若派鄭麗君挑戰蔣萬安 蔡正元解析劍指2028

外傳民進黨有意派出超級強棒、行政院副院長鄭麗君挑戰尋求2026連任台北市長的蔣萬安。對此,前立委蔡正元解析，鄭麗君若選台北市長，可能真正目的是2028要跟蕭美琴搶副總統用的。

前立委蔡正元。（中天新聞）

蔡正元24日在《中天辣晚報》節目中表示，台北市國民黨是兵強馬壯，因為台北市長蔣萬安表現得非常好，所以不管民進黨派誰來，大概國民黨也不擔心，不必太憂慮，民進黨派人來純粹就是要來訓練。但如果是鄭麗君來選，也許真正目的不是在選台北市長，他推測是要跟蕭美琴搶副總統用的，這很現實。

蔡正元推測，下一次賴清德可能想把蕭美琴換下來，換上鄭麗君。因為在賴清德心目中，蕭美琴是前總統蔡英文的姊妹淘，坐在旁邊，覺得是眼中刺，不自在；賴清德又是分的很清楚的人，上一次是被迫的，這一次他也許覺得兵強馬壯，就想換上自己人，鄭麗君總該丟出去磨練磨練，所以鄭麗君選台北市的重點不在贏，而是在於有經驗。

蔡正元研判，反正民進黨在台北市隨便選都有3成，在新北市最起碼也有3成。而國民黨在新北市最起碼有4成起跳，也不是問題，所以他對台北市、新北市很樂觀，比較擔心的是其他縣市，但不能講的那麼白。

雖然民進黨點了很多人選，蔡正元認為，民進黨找不到適當人選，因為不可否認，台北市的選民對於市長的要求，跟其他縣市對於縣市長的要求，條件會不太一樣，而民進黨也知道，因為台北市民通常會要求市長要有幾個條件，學歷好一點、文化氣質高一點、不管那一黨的。

蔡正元說，並非對王世堅不敬，但台北市民喜歡的不是那一形的，雖然很多藍營選民喜歡王世堅，但台北市的中間選民，動不動就挑剔你的學歷、經歷，很麻煩的，一項項都要拿出來看看的，所以國民黨在推人選時，最好一項項都要達標。

針對2026選戰，蔡正元表示，前幾天他跟民眾黨主席黃國昌有個對談，他說最重要的是要下架賴清德，所以2028該怎麼做？就是要倒推回來2026該怎麼做？所以2026本身不是黃國昌的目標，2028才是民眾黨的目標。如果這樣子的話，就很簡單，2026要贏就要產生一個公平機制，每一個縣市的候選人，白的、藍的也參加，來比較一下，看誰是比較合適的候選人。因為議員是多數選區，相互讓一下。

