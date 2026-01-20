民進黨認知作戰 攪渾彈劾公聽會

（圖／本報系資料照）

史上第一次總統彈劾案召開公聽會，這場理應針對憲政程序的理性討論，迅速演變為政黨對壘、訊息戰場與情緒動員的複雜局面，藉由議場內外的口水輿論鋪天蓋地，綠營立委諸公護航賴清德可說天地可表。然而，這起彈劾興起並非橫空出世，而是來自賴政府逾越憲政尺度，才會訴諸公聽會向外表達彈劾緣由。如今，反而淪為民進黨認知作戰的「修羅場」。

民進黨將這場包裝成「守護民主」的公聽會，規避回應憲政法理的相關爭議，企圖掀起三條敘事戰線：第一，將總統自身的憲政爭議轉為「在野破壞體制」，模糊行政擴權與違憲責任；第二，透過貶抑立法院「素質低落」說詞，降低民意代表的正當性，削弱國會監督的道德基礎；第三，將內部憲政衝突上綱為大陸對台「認知作戰」，把立法院抹黑成敵我戰場，以外部威脅掩蓋內部治理失序。有鑑於此，彈劾公聽會從法律制度的公開討論，陷入一場「行政獨裁」大戰「立法民意」的修羅場。

彈劾總統作為民主憲政的終極手段，當賴清德在處理憲政界線與權力分際上頻頻踩線，例如「破壞分權制衡」、「傷害憲政體制」、「擴大行政權限」等，隨著總統「拒絕」國情報告要求、行政院長「不副署」、民進黨「反對」《財政收支劃分法》修正案等衝突加劇，賴清德不僅展現強烈個人意志，更是透過擴權手段試圖壓縮立法院的監督功能，導致國會與總統府之間的矛盾升級。因此，這在憲政法理上已被視為挑戰制衡，總統行為無疑接近憲政「災難」級別。

然而，在憲法框架下，總統違憲爭議怎會牽扯為「在野獨裁」？透過行政擴張迴避「副署制度」，在本質上抵抗國會監督；卻把一手打造的程序爭議嫁接為在野陣營毀憲亂政，等同模糊了違憲爭議與政黨惡鬥之間的界線。當民主框架下的程序正義被政治敘事取代，執政當局對憲法程序的輕視曲解，反而變成「偷換概念」的認知作戰。

此次彈劾公聽會的交鋒中，民進黨籍立委莊瑞雄公開批評「立法院素質低」，雖可視為對在野陣營質詢方式與程序策略不滿，卻也衍生出更為深層問題，是否無視「多數民意」？假設立法院的議事表現在民眾眼中令人失望，那可能是代議制度失靈，去年恐怕已是「大罷免大成功」，怎麼會是32：0的慘敗收場，是誰素質低落？答案恐怕已經呼之欲出。

民進黨籍立委吳思瑤表示，早在2024中國大陸國家主席習近平指示，拿下台灣的戰場在立法院，國台辦甚至頒布「占領台灣立法院制高點」的統戰要點。然而，深入分析原話及語境後可以發現，論述重點在於大陸介入這場政治攻防的競合想像，這種未經證實的統戰指控，只會加劇資訊錯置與社會恐慌。公眾人物若不加求證來放大類似語言，不僅無助於理性對話，反助長訊息戰的擴散，將政治溝通簡化為以威脅論述激發懼怕心理，最終受損的並非單一政黨，而是整體民主對話的健康環境。尤其在處理兩岸敏感議題時，若讓未經證實的指控成為公聽會的內容，便是公然對社會公民進行認知作戰。

公聽會本應在行政等機關在制定政策時，為了廣泛蒐集民意與專家意見的預備會議，隨著對憲政危機的指控、立院素質的評價，或在兩岸統戰的謬用，都已跳脫在事實與憲政框架下進行分析，轉以情緒語言與錯亂訊息來混淆視聽。這場史無前例的彈劾總統公聽會，隨著政黨對抗、媒體放大的輿論發酵，已轉化為政治敘事，甚至淪為認知作戰的修羅場。（作者為台灣國際戰略學會理事長）