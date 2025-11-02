政治中心／綜合報導

九合一選戰在即，首都之戰台北市長綠營誰來選，各界關注！每天都有人被點名，最新陸委會發言人梁文傑被視作黑馬，過去在記者會上精闢嗆辣發言讓人印象深刻，不過台北選戰不只拚陸戰組織，也打空戰，地方議員就分析，面對有執政優勢的蔣萬安，不只要固守原有基本盤，還得開過更多中間選民。

陸委會發言人（7.3）梁文傑：「我只能說館長，原來是猶抱琵琶半遮面，現在可能是袒胸露背笑迎春啦。」

一開口就是金句，回應精闢嗆辣，陸委會發言人梁文傑，每回例行記者會都成網友討論焦點，推眼鏡、慢條斯理喝口水成了他的招牌動作，過去他曾任三屆台北市議員，九合一大選在即，被點名是參選台北市長大黑馬，但還有一個人也被視作奇兵。

廣告 廣告

民進黨誰來挑戰蔣萬安？梁文傑被視作黑馬

一曲「沒出息」網路爆紅的民進黨立委王世堅，被點名選台北市長。（圖／民視新聞）

抖音歌曲：「本來應該從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬。」

一曲"沒出息"網路爆紅的民進黨立委王世堅，過去也吸不少青年選票、中間選民，問政風格鮮明，頗受肯定．不過在壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農遞交參選意願表後，王世堅先喊力挺，稱自己不是最強人選，盤點目前人選，吳怡農率先表態，另外梁文傑、北市議員苗博雅，民進黨立委王世堅、沈伯洋、吳思瑤都是被點名的人選。





民進黨誰來挑戰蔣萬安？梁文傑被視作黑馬

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農遞日前赴民進黨中央遞交參選意願表，表態選台北市長。（圖／民視新聞）

台北市議員（民）顏若芳：「都從民意代表出身，傾聽民意了解民意，來對於市政的嫻熟，政府單位的運作，其實都非常的熟悉，民進黨最後一定會推出，最強的市長候選人，爭取更大的選票支持。」





台北市議員（民）陳賢蔚：「第一他必須固守，我們泛綠的基本盤，第二他個人的特質跟形象，必須去開拓更多的中間選民支持，這樣我們才有機會，在國民黨的強勢的選區，跟他們一搏。」

對手是有執政優勢的蔣萬安，還得考量首都不只陸戰基本盤，還有空戰拚聲量，更要能帶動全國選情，綠營每天都有新人選、點奇兵，外界也在等能否打出好牌。





原文出處：民進黨誰來挑戰蔣萬安？梁文傑被視作黑馬

更多民視新聞報導

侯友宜「政治生命句點」到了？486先生曝關鍵時間點

台中清潔隊涉貪「再押1人」！外界憂影響豬瘟防疫 環保局回應了

中市府「偷派人清消」恐害無法採樣 陳駿季轟「魯莽」：別當自走砲！

