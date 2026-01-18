民進黨誰來挑戰蔣萬安？ 王鴻薇示警：藍營需要嚴陣以待

2026九合一選舉將至，民進黨台北市長人選持續成為各界關注焦點。國民黨立委王鴻薇今（18）日分析指出，行政院副院長鄭麗君一直是民進黨台北市長的熱門人選，前陣子也傳出可能是行政院長卓榮泰，而總統兼民進黨主席賴清德最後會不會讓民進黨立委王世堅出線，則是藍營需要嚴陣以待的關鍵。

台北市長蔣萬安。（資料圖／中天新聞）

王鴻薇今天上中天政論節目《週末大爆卦》，她分析指出，針對民進黨可能的參選人選，王世堅頻頻被點名角逐台北市長，外界認為他不論空戰實力或地方基層經營都相當強勁，在立法院質詢的議題也都是民眾真正關心的。

廣告 廣告

王鴻薇也提到，民眾黨方面有傳聞可能推出陳佩琪參選，讓她緊張一下，後來聽說陳佩琪本人沒興趣，警報才解除。王鴻薇強調，不論如何，藍營都不能掉以輕心。

行政院副院長鄭麗君。（圖／行政院）

針對參選台北市長，王世堅曾回應，民進黨還有很多優秀人才，例如立委莊瑞雄、前立委高嘉瑜、民進黨祕書長徐國勇都非常優秀，並強調自己一直把立法委員當作政治生涯最後一站,根本沒想過要去選台北市長。

此外，聯電創辦人曹興誠曾呼籲賴清德應徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長。對此，國民黨前副發言人賴苡任直言可能複製「一屍五命」，國民黨台北市議員李柏毅也認為，民進黨立委王義川參選桃園市長也同樣能造成一屍五命的效應。

延伸閱讀

自述和中天記者有類似恐怖經歷！他嘆：若非直播早就羈押禁見

中天記者遭收押 張啓楷：黨檢媒又一體了嗎？

中天記者遭羈押檢方指涉《國安法》 國防部：相關案情不予評論