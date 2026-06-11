民進黨誰來接棒竹北市長？ 鄭朝方給出方向了！

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民進黨10日徵召竹北市長鄭朝方，代表民進黨參選年底新竹縣長選舉。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨昨日徵召竹北市長鄭朝方，代表民進黨參選年底新竹縣長選舉。至於懸缺下來的竹北市長一職，該由誰代表參選？對此，鄭朝方今（11）日也對於誰來「接棒」一事進行說明，並給出方向。

鄭朝方表示，民進黨已經完成新竹縣長佈局，而接下來他也會持續與民進黨新竹縣黨部溝通有關新竹縣內鄉鎮市長選舉之佈局。由於自己已經卸任民進黨新竹縣黨部主委，相關問題仍會持續向黨部表達關注。

至於為參選竹北市長應具備何種特質或條件時，鄭朝方表示，竹北市長首先必須清楚認知及了解市公所被賦予的權限與量能究竟在哪裡。比如教育與交通，市公所其實並沒有完整權限；交通部分，多半只能協助縣政府辦理標線劃設，以及非縣管道路相關事項。

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鄭朝方指出，所謂縣管道路，包括光明六路、福興路、興隆路、中正東西路等，甚至市公所前方的中正東西路，也都是由新竹縣政府管轄。除這些重要道路外，市公所僅能協助鋪設、維護部分道路；連市公所旁邊的戶政單位，也是直接隸屬於新竹縣政府。因此，他認為參選竹北市長很重要的一項特質，就是必須真正理解竹北市長的職務與權限。

他說，若對職務沒有清楚認知，就會出現許多候選人所提出的政見，與市長實際權責之間存在很大落差。鄭朝方相信，市民朋友從這幾年竹北市政推動的各項成果中，都能看見市公所是在有限權限下，仍盡力做出許多改變；「公道自在人心」，大家也知道團隊已經全力以赴，並以熱情為竹北帶來實質改變。

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