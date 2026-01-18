民進黨誰戰蔣萬安？林亮君曝最強人選：好酒沉甕底

民進黨台北市議員林亮君（左）、新北市議員顏蔚慈（右）18日一大早攜手至濱江市場掃街。（孫敬攝）

民進黨台北市長人選仍未定案，市議員林亮君回應，民進黨「好酒沉甕底」一定會派出最強的人選挑戰市長蔣萬安，不論是被點名的行政院長卓榮泰，還是副院長鄭麗君，對台北市民來說都會是一個非常好的選擇。

民進黨2026九合一選舉，預計21日中執會將召開記者會，由黨主席賴清德宣布賴瑞隆參選高雄市長、陳亭妃選台南市長、蔡易餘選嘉義縣長，但北市市長人選遲遲未有消息。林亮君表示，首都選舉是重中之重，黨內還在評估中，多個縣市首長也在徵召及詢問，民進黨「好酒沉甕底」一定會派出最強的人選挑戰蔣萬安，不論是有被點名的卓榮泰或鄭麗君，對台北市民來說都會是一個非常好的選擇。

【看原文連結】