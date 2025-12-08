民進黨誰披基隆市長戰袍？徐國勇曝已有很棒人選：賴清德最快月底揭曉

記者盧素梅／台北報導

朝野各政黨正在積極佈局2026縣市長選舉，針對民進黨基隆市長人選？民進黨秘書長徐國勇今（8）日受訪時表示，民進黨選對會仍在徵召作業中，他並透露已經有人選「是非常棒的人選」，可能會在12月底或1月初，由兼任民進黨主席的總統賴清德親自召開記者會宣布。

徐國勇今天到基隆參加獅子會活動，面對外界關注基隆市長選將，徐國勇表示，民進黨選對會目前仍在徵召作業中，他並透露已經有人選，而且是非常棒的人選，屆時就會向大家宣布，現在正在討論中。他強調，選對會通過後還需經過中執會通過，才會正式召開記者會宣布。



至於人選何時公布？徐國勇表示，希望在12月底前能把人選定案，可能會在本月底或下月初，由賴清德親自召開記者會向全國民眾宣布。

