民進黨誰有機會出線戰蔣萬安？黃暐瀚點名曝結論

2026年台北市長選舉，民進黨將派誰參戰，引發各界關注。資深媒體人黃暐瀚認為，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已遞交爭取台北市長提名參選意願表，若屆時綠委王世堅沒意願參選，而吳的民調又不錯，可能就會是吳出來選；不過黃也認為，欲爭取連任的蔣萬安並不容易被打敗。

黃暐瀚昨（1）日在政論節目《TVBS戰情室》中列出可能代表民進黨參選2026台北市長的人選，並提及王世堅雖然沒意願參選，但討論度最高，而吳怡農則是有意願；另外，黃說林右昌是最保險的人選，若屆時沒有好人選，出來參選的就會是林，至於吳思瑤目前是民進黨政策會執行長，恐沒有太高的意願，鄭麗君則是沒有實際大戰的經驗。

黃暐瀚認為，吳怡農已遞交爭取台北市長提名參選意願表，若民調在上述幾人當中維持數一數二的位置，即便民調低於王世堅，而王又沒有意願參選，屆時就會是吳出來選；不過黃認為，欲爭取連任的蔣萬安並不容易被打敗。

吳怡農日前赴黨中央遞交意願表，被問到當年與蔣萬安在北市立委選舉「雙帥對決」令人印象深刻，再度交手有信心嗎？吳說，蔣萬安是現任市長，自己爭取民進黨提名，「他當然就是我的對手」；吳也強調，北市是艱困選區，但只要以正向態度面對，透過乾淨、包容選戰即可贏得社會信任，至於外界擔心他政治歷練不足，吳強調，若傳統政治經驗就足夠，現在不會存在這麼多的問題。

