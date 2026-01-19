民進黨誰選北市？ 郭正亮：鄭麗君是賴清德第一人選 王世堅不可能

台美關稅降至15％且不疊加，行政院副院長鄭麗君完成任務率團返台，行政院長卓榮泰更親赴機場迎接，鄭麗君代表民進黨參選台北市長的呼聲再起。前立委郭正亮認為，這就是在選舉了！就等鄭麗君個人意願。

行政院副院長鄭麗君率領談判團隊赴美，完成台美關稅談判多項階段性目標，於19日清晨返抵國門。行政院長卓榮泰特別前往桃園國際機場接機，肯定談判成果。

卓榮泰接機時表示，台美關稅與貿易協定談判過程艱辛，鄭麗君多次往返美國，此行終於取得實質且具意義的成果。未來談判團隊將持續以國家利益、產業利益、國人健康與糧食安全四大目標為核心，完成總統賴清德與國人交付的責任，行政院也將於20日上午9時舉行正式說明會，向外界說明談判內容。

前立委郭正亮19日在中天電視《大新聞大爆卦》表示，最近一條龍拚命幫鄭麗君造勢，就是在選舉了！要看她敢不敢選，賴清德很喜歡她，原本要找鄭麗君組閣，但她婉拒，才找卓榮泰。

郭正亮直言，鄭麗君以前是文化部長，比較低調，不喜歡面對激烈的追問。若參選，所有事情都會被檢驗。

「我認為是她的意願」，郭正亮指出，賴清德早就有這張牌，最近一條龍拚命幫鄭麗君造勢，就是在選舉了！否則鄭麗君哪有這麼大的功勞？問題一堆，進口都還沒公佈。

郭正亮強調，賴清德不可能讓王世堅選，第一人選還是鄭麗君。就等鄭麗君個人意願，可能也會考慮家庭。

