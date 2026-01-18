民進黨誰選台北市？ 羅旺哲：英系機會大 王世堅還是有機會

2026台北市長選舉，民進黨會由誰代表參選？時事評論員羅旺哲認為，行政院副院長鄭麗君不太可能，應該還是英系出來選機會比較大，而王世堅會不會出來選？「還是有機會」！

羅旺哲18日在中天電視《週末大爆掛》表示，每一屆台北市長選舉，鄭麗君都被點名，每次都沒有她，鄭麗君不太可能。

羅旺哲分析，如果從大局來看，對於賴清德個人是2028要勝選，2026如果輸，責任不能在他本人身上。台北市、新北市、桃園市對民進黨而言都是艱困選區，這三都輸了責任不在賴清德身上，所以派系要共治。這時突然傳出張惇涵要去桃園插旗，而張惇涵是英系的，新北確定是蘇巧慧，台北市應該還是英系出來選機會比較大。

羅旺哲指出，賴清德讓英系去選台北市，如果英系選輸了，英系有責任，當然黨主席也會有責任，大家都有責任，被逼宮的聲音不會太大。桃園台北都給英系機會，要怎麼逼宮？

「陳亭妃的勝利，也牽動台北市」，羅旺哲披露，尤其隔天黃承國也去拜訪王世堅，此則新聞露出耐人尋味，是否台北市也以英系為主？英系在台北市蠢蠢欲動？

「如果我是賴總統，明知道台北市很難選，為何派自己人去送頭？」羅旺哲直言，如果英系選上，功勞還是在賴清德身上，表示他布局好，下棋精準。

王世堅會不會出來選？「我認為還是有機會」，羅旺哲補充，按照民進黨邏輯，要把蔣萬安鎖在台北，必須找一個有聲量、能發動話題的人。

並且，民進黨歷任台北市長候選人，沒有人是新潮流的，目前張茂楠、黃承國都是英系，王世堅也是泛英系，台北市這局怎麼看都是英系為主。

羅旺哲直言，鄭麗君沒有話題，每次被採訪也是冷冷的，也沒在台北市地方跑活動。如果真的鄭麗君選，吳思瑤可能說得更保守，吳思瑤今天態度感覺很開放，應該覺得不會是鄭麗君。

