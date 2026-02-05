民進黨謀政黨私利 種惡因結苦果／何溢誠

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

國民黨副主席蕭旭岑等一行40餘人，浩浩蕩蕩、風塵僕僕，在兩岸關係發展關鍵時刻，通過智庫論壇對話方式與大陸達成5個面向、15項共同意見。共識聚焦於恢復兩岸人員往來正常化、重啟福建及上海居民赴台團隊遊、加強人工智慧及新能源產業合作，以及深化防災減災協作，旨在為兩岸關係和平發展注入新動能。

這些共識不僅契合當下兩岸切身議題，亦體現了彼此對和平繁榮的共同期盼，本應也是台灣民意最大公約數；然而，陸委會卻嚴詞批評，中共對台極限施壓是兩岸人員往來的最大阻礙，國共間的「共同意見」完全是倒果為因，政府絕不會接受；並指該「共同意見」是配合中共融台及統戰政策，走回西進及依賴中共的老路。

廣告 廣告

陸委會一盆冷水潑下來，表明執政權在我民進黨手上，隨便國共怎麼談、怎麼搞，不管對台灣人民有多好，反正賴政府全都不領情、也絕不會買單。說得再多、談得再好，都不算！充其量也只不過是「盍各言爾志」，民進黨政府絕不會配合，肯定讓你們白跑一趟、空手而回，只能徒呼負負。

賴清德總統更是重炮出擊，直指在面對中國威脅時，不能不審中央政府總預算、不審國防特別預算，只進行國共合作，「這對台灣來講，是危險的」。難道，倚美、以武謀獨，刻意製造兩岸關係緊張對立，為了向美國納投名狀、繳保護費，不惜掏空台灣財政還奉送「護國神山」台積電，就不危險？

民進黨自我閹割，放棄政治責任，近10年來與對岸幾乎不接觸、不溝通、老死不相往來。殊不知，兩岸地理相近、五緣相親，交流絕對比斷流好，和平絕對比戰爭好。民進黨執政導致兩岸兵凶戰危，不斷增加國防預算，延長兵役期限，置國家於險境，才是種惡因結苦果。（圖翻攝網絡）