民進黨議員初選取消「禁大咖條款」 賴清德、蕭美琴肖像可重返選舉看板

民進黨過去為了維持選舉公平性，曾祭出「禁大咖條款」禁止正副總統、行政院長、選對會成員為還未提名的候選人站台。不過，民進黨選對會今（19）日通過決議，在議員初選部分解禁「禁大咖條款」，只要取得當事人同意即可，但有支薪的黨工仍在規範之內。

民進黨中央黨部去年9月19日正式對地方黨部發出通告，公文內容指出，依9月17日選對會決議，為維護2026年選舉之公平性，本黨爭取提名同志，尚未完成提名程序前，不得於各式文宣品使用總統、副總統、行政院長及選對會成員之影音、簽名檔等個人資料，若已使用者，應立即下架。若需使用本黨從政同志或其他人士之個人資料，須取得當事人同意，若經檢舉，無法出具同意書者，應立即下架。

民進黨選對會今天開會，主要結論就是建議中執會在這個周三開會時，依照初選的民調結果，在嘉義縣提名蔡易餘代表民進黨參選嘉義縣縣長，在台南市提名陳亭妃代表民進黨參選台南市長，在高雄市則提名賴瑞隆代表民進黨參選高雄市長。

另外，民進黨選對會今日還決議，議員初選沒有「禁大咖條款」，在議員初選部分，除了受「黨工服務辦法」規範、有支薪並要維持選務中立的黨工以外，其他大咖、選對會成員都能為參選者表態站台，只要取得當事人同意，參選者宣傳時也能使用其照片。

