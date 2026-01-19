即時中心／高睿鴻報導

為備戰年底九合一大選，各黨都在積極布局候選人名單，特別是牽涉人數眾多的議員初選，競爭更是進入白熱化階段。由於初選已是倒計時階段，民進黨選對會今（19）日決議，之後將廢除「禁大咖條款」，議員擬參選人將能使用黨內大咖的圖像、影音等，為自己爭取支持，前提是必須獲得當事人同意；但與此同時，領取「中央黨部薪水」的黨工，為維持選務中立，依舊不能使用。

為維護初選公平性，民進黨之前規定，候選人完成提名前，禁止使用總統、副總統、行政院長、選對會委員相關的肖像、影音等，俗成「禁大咖條款」。不過，選對會今改弦易轍，認為已進入最後階段的議員初選，可取消「禁大咖條款」，只要擬參選人爭得當事人同意，就可以使用。因此，像是總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、或是選對會成員王定宇、莊瑞雄、張宏陸等人，之後都可為議員初選公開表態、合體、甚至站台，並可提供肖像、影視內容等素材。

但另一方面，像是民進黨秘書長徐國勇、發言人吳崢、發言人韓瑩等人，因隸屬中央黨部員工，所以還在禁令範圍內。

原文出處：快新聞／民進黨議員初選「禁大咖條款」將廢除！賴清德等人可重返合體文宣

