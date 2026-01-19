民進黨議員初選「禁大咖條款」鬆綁！經同意可使用賴清德、卓榮泰照片

總統賴清德。資料照



佈局2026選舉，民進黨去年9月祭出「禁大咖條款」，禁止還未提名的擬參選人使用正副總統、行政院長、選對會成員肖像。不過，民進黨選對會今（1/19）日決議，議員初選部分，解禁「禁大咖條款」，只要取得當事人同意即可使用照片。

民進黨中央黨部去年9月19日正式對地方黨部發出通告，公文內容指出，依9月17日選對會決議，為維護2026年選舉之公平性，本黨爭取提名同志，尚未完成提名程序前，不得於各式文宣品使用總統、副總統、行政院長及選對會成員之影音、簽名檔等個人資料，若已使用者，應立即下架。

據了解，針對「禁大咖條款」，選對會今天做決議，在議員初選的部分，只要徵得當事人同意就可以來使用。不過，在中央黨部的有支薪的黨工仍受《黨工服務辦法》的相關規範，要維持選務的中立，除此之外，包括選對會成員就可以有所表態，等於是在議員初部分，選就沒有所謂的「禁大咖條款」。

