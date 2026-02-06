民進黨議員初選 24人登記

陳碧玉（左）和陳秋萍六日聯袂前往市黨部登記，其中陳秋萍尋求九連霸。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

民進黨台南市議員提名作業領表登記，至六日共有四十人領表、二十四人完成登記，六日為黃道吉日，多達二十一位議員，尤其是午時完成登記，登記時間至十日止。

六日為吉日，挺憲派十九人中，議員林依婷、沈家鳳不克出席，另有多人出席活動但並未選擇登記，湧言會也派出三人，老將新人林立，挺妃派中，陳碧玉和陳秋萍兩名女將聯袂前來登記，主將陳亭妃並未陪同。

議員沈震東（左）將交棒弟弟沈震南，是難得一見的兄傳弟，兩人身高差二十公分，有最高的「萌差」。 （記者林雪娟攝）

陳秋萍是議會八連霸老將，登記參選，她表示，自己雖是老將，但不敢掉以輕心，最怕有人說她「穩」，永康競爭激烈，仍是一步一腳印經營服務。

黨部表示，首日有山區賴懋慶搶先登記，為郭國文山區服務處主任，另中西、北區議員沈震東弟弟沈震南也首日完成登記，是難得一見的「兄弟接棒」。