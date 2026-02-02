民進黨議員宣布「不爭取連任」嘆：政治討論讓人灰心

民進黨議員許睿慈宣布自己不爭取連任。（圖／翻攝自臉書 許睿慈．許願池）





九合一大選即將到來，各黨持續布局參選人員，基隆市議員許睿慈於民進黨初選截止前仍未登記，沉默多天後，今（2日）她發布聲明，表示自己將不爭取連任，但仍會持續投入公共議題，為市民服務。並在聲明中指出，政治氛圍若被引導成負面批判，只會讓人更加灰心。

許睿慈沉默數日發布聲明

基隆市中正區現任議員許睿慈，面對民進黨基隆市黨部市議員參選提名作業一直保持沈默。今（2日）中午，她終於透過千字聲明對外說明，宣布將不爭取連任，並指出：「我始終相信，公共服務不是頭銜，而是真正解決問題、改善制度」

澄清外界傳聞

針對外界傳聞她「領表卻未登記」或「為省登記費操作登記程序」的說法，許睿慈予以澄清，表示這些說法並不屬實，也強調不會將公共信任當作個人策略，更不會挑戰黨內制度。她重申，不論是否身為議員，都將持續關注公共議題、監督政策並服務市民。

廣告 廣告

在聲明中，許睿慈回顧任期內推動的重要政策，包括長照服務與基隆市學校午餐自治條例等，她強調，自己對於是否參選始終秉持審慎態度。她指出，當政治討論過度聚焦於各種揣測、抹黃、抹黑，失焦的網路操作，對公共事務的真正檢視容易被忽略，這樣的氛圍對於民主、公共服務而言，都讓人更加灰心。

許睿慈強調，未來仍將以專業立場和實際行動參與公共事務，她表示：「公共服務是一條長路，我仍在路上。」她堅信，公共服務的價值不在於職位，而在於能否實質改善制度、落實民眾福祉。

更多東森新聞報導

藍議長示警！鄭麗君被點名戰北市蔣：專注市政

一票人不知道！明年1128有大事 網喊：別出國

滾床單是「她」說的？ 張淑娟初中同學將出庭作證

