民進黨議員提名 首日2人登記

民進黨台南市議員提名登記，四日起跑，前市議員呂維胤騎乘馬匹到市黨部，辦妥登記手續，引人注目。(記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

今年地方公職選舉將於十一月二十八日舉行，民進黨為及早備戰，相關程序較上一屆期程都提前，台南市議員提名作業領表登記自四日起至十日為止，四日第一天領表計有三十六人，新人賴懋慶與老將呂維胤完成登記，其中呂維胤更騎著馬到場，展現參選決心。

兩名新人賴懋慶、沈震南四日搶得頭香，率先領表，賴懋慶並立即填表，繳交相關登記費用，受到矚目。賴懋慶長年耕耘玉井、楠西、左鎮、南化，為立委郭國文服務處山區特助，用在地實作精神，跋山涉水完成各類會勘，耐心協調民眾事務，去年楠西大地震，不忍鄉親農務中斷，他希望翻轉山區艱困態勢，贏得關鍵一席。

廣告 廣告

曾擔任南區、安平區市議員的呂維胤，則是宣布辭卸社會局機要秘書的職位，決定再度爭取南區及安平區軒區的提名，四日在南區大忠里里長許智雄、大林里里長劉相明陪同下，與太太騎乘駿馬，到達市黨部，秀出一馬當先、馬到成功的的紅紙，宣示必勝的信心，然後辦妥登記爭取提名的程序。

市黨部主委郭國文立委表示，地方大選步調將隨著農曆年前初選登記完成後加快，市議員初選民調也會在三月三十日至四月五日進行，亦即四月初大致底定。有關民進黨里長提名登記，市黨部執委會已決議在三月九日至三月十三日完成。