民進黨議員林秉宥深入電詐園區 親揭中國掠奪世界終極方案

林秉宥近日飛到緬甸開箱電詐園區。 圖：翻攝自林秉宥臉書

[Newtalk新聞] 全球電信詐騙橫行，中國人在緬甸與柬埔寨等多地設立詐騙基地殘害全球，台灣軍警戰術研究發展協會理事長、民進黨新北市議員林秉宥近期悄悄深入詐騙園區考察探究，他指出，如果你痛恨詐騙，就該知道始作俑者是誰，這也是他這趟冒險想要確認的事實：詐騙產業就是中國掠奪世界的終極方案。

林秉宥透過臉書發文表示，台灣深受詐騙之苦，但對詐騙產業理解甚少，而數十萬人在電詐園區的牢籠之中為了存活下來，能做出的事情是在台灣和平盛世存活的人們難以想像的。

林秉宥提到，他們在遠離發達文明的地區，面對嚴苛要求與生命威脅，閱讀各種教案，製作大量筆記，「貨幣戰爭」，「心理學」，各種企管叢書散落一地。一碗50元台幣的白飯，一盤300元的炒飯，又或者是必須預訂的紅燒熊掌，都在餐廳的菜單上，唯一不同的是，整個園區沒有任何現實世界的貨幣，只有一張面額100的代用券，「給開司一瓶啤酒！」，漫畫中怵目驚心的情節只是這裡的日常。

林秉宥指出，Line對話彼端那個對你噓寒問暖，高談賺錢之道的帥哥美女，全都是苟活在地獄裡，冀望能挖空你帳戶來存活，來翻身的奴隸。

林秉宥認為，如果你痛恨詐騙，就該知道始作俑者是誰，這也是自己這趟冒險想要確認的事實：詐騙產業就是中國掠奪世界的終極方案。

最後，他強調，為了對抗如此的邪惡，「我們需要友軍，跟我們一樣追求民主與秩序的夥伴，在互信互利的基礎上，對電詐活動展開源頭打擊，這才是我心目中最高級別的打詐。」

