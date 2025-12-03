民進黨議會黨團：宜蘭縣民不是藍白權力交換的籌碼

民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌抨擊，宜蘭縣民不是藍白權力交換的籌碼。（記者董秀雲攝）

▲民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌抨擊，宜蘭縣民不是藍白權力交換的籌碼。（記者董秀雲攝）

民眾黨於今（三）日下午徵召陳琬惠選宜蘭縣長，民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌發布新聞稿提出抨擊，總召陳文昌議員表示，民眾黨突然徵召陳琬惠，表面是提名，實質卻是一場藍白權力算計下的「位置競逐戰」。這不是任命，是談判；不是理念，是權力分贓。這種把宜蘭選民當成政治籌碼的行徑，我們不能接受。

民進黨議會黨團強調，縣民不是藍白的籌碼。宜蘭的未來不是兩黨桌下交易的結果，也不應該成為政黨為了位置、名單、派系利益而互相交換的「政治商品」。選舉應該是面對問題、端出方案、接受檢驗，而不是看哪一方在背後談判更成功。

廣告 廣告

陳文昌指出，過去幾周國民黨在地方明顯「中央、地方不同調」，吳宗憲、張勝德兩人之間的競爭早已白熱，藍營完全擺不平、自亂陣腳。但藍營內部的權力鬥爭，卻讓民眾黨看見了「可乘之機」，因此在此時間點推陳琬惠，根本不是基於地方需求，而是為了替藍白合的棋盤放上一顆「可交易的政治棋子」。

「這不是參選，是等待被喬；不是為宜蘭，是為權力。」陳文昌直指，這場提名根本呈現了現代政治的官場現形記：不是因為公共政策需要這個人，而是因為藍白正在彼此盤算、試探、交換。而陳琬惠的角色，從新聞內容看得一清二楚，不是準備服務宜蘭，而是準備被「搓湯圓」。

陳文昌最後表示，民進黨議會黨團會堅守宜蘭的民主價值，拒絕任何形式的政治分贓文化，真正該被擺在「棋盤中心」的是宜蘭縣民的需求，而不是政黨之間的權力利益。