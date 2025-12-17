民進黨護航卓榮泰翻車！王金平還原「郝柏村不副署」真實內幕

行政院長卓榮泰不副署總統所公布《財劃法》修正，並稱將不執行法律，引發議論。對此，前立法院長王金平認為，這是行政院長的責任與義務，所以不副署就是顯示不負責任。

前立法院長王金平。（圖/資料照）

王金平16日晚間宴請第十屆卸任藍委，據悉當天在場卸任立委，也包括國民黨主席鄭麗文與台北市副市長林奕華等人。據《中時新聞網》今天（17日）報導，有與會人士轉述，王金平對於卓榮泰不副署、不執行的做法感到驚訝，因為「副署」是行政院長的責任跟義務，否則就是不負責任，他不解民進黨怎麼會弄成這樣。與會者解讀王金平此意是指卓若不願副署，應辭職表示。

卓榮泰不副署總統所公布《財劃法》修正，並稱將不執行法律，引發議論。（圖/資料照）

另對於綠營近期拿前行政院長郝柏村曾經為了前總統李登輝欲晉升蔣仲苓為一級上將案來對比，與會人士也指出，王金平在席間特別提到此事，認為綠營綠營拿此案來對比是完全錯誤，他並解釋道當年李登輝是有想過欲晉升蔣仲苓為一級上將的想法，但郝柏村為此表達不同意見並表態不副署，最終李登輝退讓，該案未被提出。王金平強調，這跟立法院已經完成三讀法案，給總統公告，行政院長卻不副署一事是兩回事。

此外，王金平指出，若行政院長對《財劃法》有異議，應與立法院進行溝通，讓立法院最後不通過這個法律才對，而非直接不副署。

