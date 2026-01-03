民進黨護航管碧玲大爆炸！藍委不忍了....對綠營吐1句真心話

大陸解放軍日前發動突襲軍演，海委會主委管碧玲卻因在演習隔日出席餐敘遭到外界抨擊，民進黨團幹事長鍾佳濱竟反批是認知作戰，再度引發爭議。對此，藍委賴士葆怒轟民進黨，「對解放軍料敵從寬，對國內被爆白目餐會卻當成認知作戰」，點名管碧玲應該下台。

大陸解放軍日前發動突襲軍演，海委會主委管碧玲卻因在演習隔日出席餐敘遭到外界抨擊。（圖/資料照）

賴士葆今天（3日）在臉書發文表示，管碧玲前線吃緊後方緊吃，中國大陸解放軍軍演尚未結束，國家威脅與吃喝宴樂間竟放不下呼朋引伴吃上一桌，統領海巡卻將好不容易吃上的酒席擺在國家重大安危之先。

廣告 廣告

賴士葆直言，管碧玲應該下台。（圖/資料照）

賴士葆痛批，事情曝光後臉書先是發文道歉。再諷被爆料是認知作戰，對解放軍料敵從寬，對國內被爆白目餐會卻當成認知作戰，國軍第一線官兵仍在備戰之時仍咂嘴弄舌的管碧玲應該下台。

解放軍在去年12月30日實施「正義使命－2025」圍台軍演，卻傳出軍演還未完全平息期間，碧玲在去年12月31日與多名海巡官員餐敘，引發基層不滿。事件曝光後，管碧玲不是辭職下台，而是多次在臉書發文「坦然接受批評、感謝支持者」，甚至還說「讓海巡維持驕傲感、責任感，維持高昂士氣，是我最重視的。所以，我迅速道歉，獨自一人吸收唇刀舌箭，然後，全員堅守崗位，繼續埋頭苦幹」。

延伸閱讀

黑鷹直升機失事6週年 大難不死曹進平接漢翔董座

雅速達4死大火無防火設備釀災 無良老闆判1年10月

影/廣濟宮神轎送修竟被掉包 警跨年夜追回百年真品