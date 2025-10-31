民進黨資深議員離世！全家人抱在一起哭 女兒曝「臨終遺言」

政治中心／彭淇昀報導

民進黨資深議員林琨山，曾任2屆嘉義縣議員、2屆水上鄉長，後來由女兒林緗亭接手，為現任水上鄉長。近日林緗亭證實父親林琨山逝世消息，全家人抱在一起哭的東倒西歪，「陪伴媽媽和弟弟跟隨佛祖左右，前往西方極樂世界修行」。

女兒林緗亭證實父親林琨山離世消息。（圖／翻攝自林緗亭臉書）

現任水上鄉鄉長林緗亭在臉書發文，證實父親林琨山去世消息，「這一個月來我一直在學習及準備您將離我而去，但昨日當你真的離開我的時候，我的心碎到我不知道該怎麼修復，就像您肺部纖維化嚴重到無法治療一樣吧！這一切都好不真實，您安詳的躺著，體溫漸漸失去，任我怎麼搓揉您的手，溫度就是上不來，怎麼呼喊您就是不願意張開眼睛，不願意醒來，心電圖持續平線，沒有起伏，經歷這個過程真的痛到比我去年的治療還要痛上千萬倍」。

林緗亭表示，「從懵懂童年到追隨您的腳步為鄉親服務，每一步都有您溫暖的陪伴與堅定的目光」，如今她接下了水上鄉鄉長責任，「卻永遠失去了讓我安心的那座山，我的心，空了，像一個無底洞」。

頭七儀式已在29日晚間舉辦，林緗亭說，當全家人在病床前抱在一起哭得東倒西歪，爸爸寫下「大家保重」4字，「如同祂瀟灑的人生態度，一簞食一瓢飲、不受拘束，揮揮衣袖灑脫不羈」。

