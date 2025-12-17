民進黨質疑立法院替高虹安解套 韓國瑜：會提供文件讓外界知悉

立法院17日召開朝野黨團協商，討論「114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表－營業及非營業部分」，不過會前因立法院法制局曾函覆高等法院、相關內容被援引作為高虹安案貪污部分判決無罪的依據之一。民進黨團質疑立法院是否逕自對外提供意見；立法院長韓國瑜指出，已有委員來函所資內容，屆時大家自然會知道文件資訊。

民進黨團質疑立法院是否逕自對外提供意見；立法院長韓國瑜指出，已有委員來函所資內容，屆時大家自然會知道文件資訊。（圖／翻攝自國會頻道）

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，近日外界關於立委助理費性質的討論，源於立法院提供給高院的書面意見，但相關內容並未經各黨團同意，卻導致立委遭選民質疑「說一套、做一套」，形同陷委員於不義，要求立法院說明究竟對高院提出了哪些意見，並強調民進黨團「沒有同意立法院代表我們出具意見」。

廣告 廣告

國民黨立委羅智強回應，當天協商主題是附屬單位預算，尊重民進黨團如何行使自身權利，若有疑義可另行要求專案報告；至於高院就助理費性質函詢，立法院作為行政機關，本就有權就行政事項提供說明，法律案與預算案才需立委共同協商。

民進黨團書記長陳培瑜隨後追問，相關文書是否可提供給各黨團檢視。立法院長韓國瑜表示，已有委員正式來函索資，院本部將回覆該名委員，屆時內容自然會讓外界知悉，並強調「各黨團若有意見，也可以來函」。

民進黨團總召柯建銘則質疑，影響法院判決的重要文件，是否可由法制局逕自對外發出，助理費是否屬於薪資的一部分，院長有責任加以管理，否則恐成重大制度問題。

【看原文連結】