民進黨質疑藍委赴中「領旨」阻國安 翁曉玲：與廈門台辦主任聊聊天而已

近期國內接連發生在野黨彈劾總統、憲訴法被宣告違憲、台北車站隨機殺人等重大事件，值此敏感時刻，國民黨7位立委卻於週末飛赴中國。據報載，中共國台辦亦派官員出席，目的是確保國防特別條例、國安法案不會在本會期通過。

對此，民進黨中央黨部本（22）日召開記者會，發言人吳崢質疑，國民黨此行赴廈門期間，中方疑似提出要求，包括不得通過強化國防特別條例，並全面阻擋強化國安法案。他因此要求，國民黨應向台灣社會清楚交代行程內容，並呼籲勿再阻擋國防與國安相關法案。

敏感時刻7藍委飛赴中國，遭疑「領旨」阻撓國安

上週國內接連發生重大事件，值此敏感時刻，國民黨立委翁曉玲、葉元之、林思銘、鄭正鈐、呂玉玲、邱若華、涂權吉，在國民黨立委陳玉珍的牽線下，週末飛赴中國參加「廈門台商投資企業協會」所舉辦之台商活動。

《自由時報》報導，北京透過多個管道，希望邀集國民黨立委儘速前往，主要在了解行政權宣布「拒絕副署」問題法案後之「島內情勢」，並希望國民黨能「務必確保」包括賴清德的國防特別採購、國安法制修正案等在本會期結束前無法通過。

吳崢：藍委參加統戰意味濃厚的活動應向全民說明

針對國民黨立委於敏感時刻飛赴中國，民進黨中央黨部召開「才剛擋國防、杯葛預算，藍委週末急赴中」記者會，發言人吳崢指出，該行程並非單純的台商經貿交流，因為中國廈門台商協會會長公開宣稱要「維護國家統一與領土完整」、「共繪兩岸融合新藍圖」、「兩岸同胞血脈相連」，統戰意味相當濃厚。

吳崢進一步指出，去年國民黨總召傅崐萁率團赴北京會見中國高層，已引發社會高度關注，如今立法院正值會期，國內仍有多項攸關國防與國安的重要法案及預算尚待審查，國民黨卻集體安排立委赴中，實在令人難以理解。

吳崢質疑，國民黨類似的赴中行程不斷出現、頻率愈趨密集，是否已形成常態？而媒體亦報導，國民黨此行赴廈門期間，中方疑似提出要求，包括不得通過強化國防特別條例，並全面阻擋強化國安相關法案，相關說法是否屬實，國民黨有責任向全民說明。

吳崢：若藍委繼續擋國安便坐實「赴中領旨」

「立法委員不僅接觸國防與國安相關資訊，更握有預算與法案審查的關鍵權力，若赴中與中國黨政人士接觸，理應接受更高標準的民主監督」，吳崢強調：「民進黨一貫主張，凡行使公權力之官員赴中，依法皆應向國安單位及陸委會報備，立法委員亦不應例外。然而，立委赴中報備相關修法，自去年至今已遭國民黨阻擋超過7百次，令人質疑國民黨為何一再拒絕制度化、透明化的監督機制。」

吳崢表示，基於社會對國民黨立委赴中行程的高度疑慮，民進黨提出兩項具體要求：第一，立法院程序委員會不應再杯葛強化國防特別條例付委審查；第二，行政院已通過之國安相關法案，應儘速付委，讓法案與預算能在委員會中充分討論。

吳崢強調，若國民黨持續阻擋國防預算與國安法案，外界質疑國民黨立委赴中領旨、返台照辦的說法，恐將難以撇清，國民黨必須向台灣人民清楚交代。

翁曉玲：與廈門台辦主任聊聊天不過就這樣

對於外界的質疑，國民黨立委翁曉玲回應，是同黨立委陳玉珍告訴她廈門台商協會有這場活動，自己毫不猶豫就答應了，「單純的活動且是自費行程，犯了什麼滔天大罪嗎？」她並指出：「廈門市台辦主任等跟台商有關的單位當然也有出席，大家聊聊天、噓寒問暖，不過就這樣，能傳遞什麼訊息？」

國民黨立委陳玉珍回應，自己週末沒有去中國，而是在機場搭飛機前往澎湖，可能在機場被人看到。她強調，立委去中國參加廈門台商協會33週年慶，幫台商與台胞做事、兩岸溝通往來，理由正當、光明正大，沒有鬼鬼祟祟這回事，反而應該要鼓勵才對。

