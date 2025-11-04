民進黨超崇拜中共？他揭1事實：正牌同路人

▲前立委蔡正元3日分析蔣介石的「白色恐怖」，經拆解歷史脈絡後，直言民進黨非常崇拜中國共產黨。（圖／陳明安攝影）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文在《德國之聲》專訪中語出驚人表示，「蒲亭並不是獨裁者」，因為是人民選舉後上任的，引發綠營人士批評，民進黨秘書長徐國勇更嗆道，蔣介石時代也有選舉，鄭麗文以假民主冒真、推翻國際三觀；對此，前立委蔡正元3日分析蔣介石的「白色恐怖」，經拆解歷史脈絡後，直言民進黨非常崇拜中國共產黨，「現在中國共產黨強起來了，民進黨作為『正牌的中共同路人』，怎麼反而害怕中國共產黨呢？」

蔡正元3日在臉書發文表示，「2019年民進黨的咖，拍了一支電影叫『返校』，專門談『白色恐怖』，其實就是在談1950年蔡孝亁案，和受牽連而被殺的基隆中學校長鍾浩東」。

蔡正元指出，蔡孝亁是台灣彰化人，參加過台灣共產黨，後轉投中國共產黨，參加過中共兩萬五千里長征，1946年返台擔任中共組織的在台領導人，1950年被蔣介石逮捕，供出中共在台組織網，連累1,800人被殺，其中包括《榥馬車之歌》的鍾浩東，以及《沉默的榮耀》的吳石。

蔡正元續指，這些「白色恐怖」源自1923年孫中山接受蘇聯共產黨的資助，開始「國共合作」並創辦黃埔軍校；1925年孫中山去世，黃埔軍校校長蔣介石在1926年，獲得史大林支持取得中國國民黨領導權，開始北伐統一中國；1927年蔣介石發動「清黨」，屠殺中共幹部數千人，這是中國式「白色恐怖」說法的起源。

蔡正元說到，同年中共反擊蔣介石，周恩來在南昌發動起義，毛澤東在湖南起義，兵敗後轉入井岡山，從此10年的第一次國共內戰，成爲中國近代最重要的歷史事件之一，白色恐怖和國共內戰，也成爲互爲表裡的歷史恩怨。

蔡正元表示，民進黨2003年爲了彰顯蔣介石和國民黨的「白色恐怖」，特別在台北設立「紀念碑」，「民進黨事實上在表彰中國共產黨員『英勇』對抗蔣介石『可歌可泣的偉大事跡』，可見民進黨是非常崇拜中國共產黨。」

蔡正元狠酸，「現在中國共產黨強起來了，民進黨作為『正牌的中共同路人』，怎麼反而害怕中國共產黨呢？民進黨的態度轉變如此之大，令人匪夷所思」。

