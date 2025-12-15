民進黨軍購連環爆又找「馬維拉」 馬英九嘆：我還要救援幾次

前總統馬英九自2016年卸任，經常在爭議議題討論時遭民進黨提及過往論調與政策，被外界戲稱為救援投手「馬維拉」。民進黨政府近期連環爆出軍火採購爭議案，但綠營一如過往，拉出前總統馬英九出來救援，這次，馬英九不忍了！他今（15）日在社群平台上，貼出AI圖直言，「我還要再救援幾次」、「我不要再當救援投手了」。

馬英九臉書貼出幽默AI圖諷刺賴政府。（圖／馬英九臉書）

馬英九今天發文貼出一張AI圖，圖片中他站在棒球場的投手丘身穿印有「MA」背號「19」的球衣，並且表示「我不要再當救援投手了」，而坐在板凳席的教練則是賴清德。圖中球場廣告看板寫著「綠色執政，品質保證，百工百頁標軍火，萬水千山種光電」，馬英九則在貼文中表示「我還要救援幾次…」。

賴清德上週談年改也拉馬英九「救援」。（圖／總統府）

民進黨執政9年來，多次在爆發爭議時扯到馬英九，也讓網路上出現「馬維拉」一詞。近期除了軍火採購爭議外，賴清德上週表態反對年金改革時，再度提到「2013年，馬英九前總統曾說，年金制度是即將掉落斷崖的火車；他不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統」。

馬英九貼文也引發網路熱議，網友笑說，「馬前總統辛苦了！實際在位8年，加虛位在位18年！真的是憂國憂民的好總統！」、「前總統馬英九在18局延長賽中再度進入牛棚開始練投熱身」、「永遠的救援投手～笑死」、「中華民國史上最久的總統」。

