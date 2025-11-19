民進黨轟國民黨親中無下限 學者：看不出鄭麗文跟何鷹鷺的差異在哪

記者李鴻典／台北報導

「國民黨親中無下限，黃國昌Yes or No？」民進黨今（19）天表示，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今天下午就要會面了，想必會大談「藍白合」。但我們想問問黃國昌：國民黨以下這些主張，你都同意嗎？

國民黨主席鄭麗文。

民進黨指出，鄭麗文說過，「解放軍圍台是保護台灣」、「和平統一，兩岸中國人有能力做得到」、「我是中國人」。當選國民黨主席後，鄭麗文更馬上以國民黨黨主席的身分，出席統派團體祭悼共諜的活動。

民進黨說，國民黨副主席蕭旭岑則是馬英九的代理人，為馬英九規畫了一趟又一趟訪中行程。擔任國民黨副主席後，蕭旭岑在接受專訪時，直接說國民黨新主席（指鄭麗文）的兩岸路線，要強調「一國兩區」才能「確保兩岸有共同的政治基礎」。意思是，我們跟對岸要當同一國？台灣要變成第二個香港嗎？

更別提近期國民黨其他高層各種荒謬的言論：國民黨副主席張榮恭一上任就跑去中國見國台辦主任宋濤，大談「我們在台灣每一個人都姓中國姓，都講中國話」；國民黨中常委、中國配偶何鷹鷺身穿毛澤東頭像衣服，高調主張「早日統一，這就是我的宗旨，我的責任」。

何鷹鷺在抖音高喊靠山是祖國。（圖／翻攝自抖音）

民進黨說，對於國民黨高層這些毫無下限親中、舔共的行徑，以及種種自我矮化、忽視主權、心懷統一的發言，民眾黨要照單全收嗎？黃國昌主席，Yes or No，請回答！

學者葉耀元則是表示，國民黨副主席蕭旭岑17日受訪時表示，國民黨主席鄭麗文的兩岸路線就是一國兩區。「說實話，我看不出鄭麗文跟何鷹鷺的差異在哪（攤手）」。

