民進黨轟藍白「薪水小偷」：假彈劾救不了台灣，卡預算卻會讓國家停擺

立法院全院委員會今（21）天審查總統賴清德彈劾案，賴總統未列席，朝野立委言詞交鋒。民主進步黨在臉書發文痛批，藍白立委就是「薪水小偷」，正事不做，只顧政治惡鬥！

民主進步黨在臉書發文痛批，藍白立委就是「薪水小偷」，正事不做，只顧政治惡鬥！（圖／翻攝自民進黨臉書）

民進黨指出，立法院不審中央政府總預算已經來到第146天，本會期更是只剩下最後8天，藍白立委卻還在原地打轉，不做正事、只顧政治惡鬥。

總預算案至今連審查都還沒開始，是因為國民黨、民眾黨長期把預算封殺在程序委員會，拖住整個政府運作。而就在這個最該專心審預算的時刻，藍白立委卻只忙著操作所謂的「彈劾總統」。

問題是，所謂彈劾根本就是打假球：民進黨說明，藍白席次不夠，根本過不了門檻。依據《憲法增修條文》第4條，彈劾總統必須先取得全體立委三分之二以上同意，藍白席次根本不可能達標，這個提案從一開始就註定失敗，只是拿來做政治表演。

藍白自打嘴巴，邏輯前後矛盾。同樣依據《憲法增修條文》第4條規定，就算立法院通過彈劾案，最後也必須送交憲法法庭審理。但藍白立委一邊提彈劾，一邊卻持續攻擊大法官、否定憲法判決，甚至提出要讓「憲法判決無效」的荒謬主張。自己不承認憲法法庭，卻又想把案件丟給憲法法庭，完全是自相矛盾。

民進黨表示，針對這場憲政鬧劇，總統府也已經明確指出：依據憲法判決，立法院無直接向總統問責之權，不能課予憲法所沒有的義務，因此總統不會列席所謂的「審查」。

同時，依據《立法院職權行使法》第43條，彈劾案「得」由立法院邀請被彈劾人列席說明，而不是「應」列席。從憲法到法律，都不需要陪藍白打假球！

民進黨說，假彈劾救不了台灣，卡預算卻會讓國家停擺。請藍白立委停止政治作秀，趕快審查預算，做立法院該做的事，不要再當領人民薪水卻不做事的薪水小偷！

