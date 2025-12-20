民進黨轟鄭麗文可恥！談台北砍人案 竟瞎扯「總統忙著修理政敵」

即時中心／高睿鴻報導

北市昨（19）驚傳駭人聽聞的砍人案，27歲通緝犯張文，竟接連在人潮眾多的台北車站、捷運中山站商圈等地，猛拋煙霧彈製造群眾恐慌、再拿長刀砍無辜民眾；現已累積4人死亡11受傷，引發社會譁然。豈料，面對社會動盪，國民黨主席鄭麗文竟趁機消費治安事件，竟宣稱「台灣病了」、「總統整天想著對付在野黨、修理政敵，有在工作嗎？」等句；對此，民進黨發言人吳崢怒嗆，藍營不僅只剩政治口水、鄭的行徑也非常可恥。

鄭麗文今（20）早赴宜蘭參加黨慶活動，致詞時提到，昨晚的事件證明，台灣生病了、社會安全網有破洞；她接著宣稱，這是因為總統賴清德，「整天想的就是如何對付在野黨、修理政敵。有在工作嗎？有在施政嗎？沒有！」。鄭麗文又稱，政府製造不必要的仇恨與對立，因此，如今發生血淋淋慘案，「這是警訊，警告台灣社會，如果我們不再回到正軌，未來將不堪設想」。

國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞）

面對鄭的荒謬言論，吳崢則砲轟，沒有任何人希望看見善良市民的生命、財產受侵害；如今，社會仍籠罩於不安情緒，國民黨卻趁此時，急著跳出來操作政治口水。吳崢也反問說：「鄭麗文是否曾對這些，投入維護治安的警察弟兄、姐妹，表達過一絲關心或慰勉？」，直接點出鄭的發言泛政治化、不管不顧第一線人員。

吳崢也指出，目前治安機關仍在針對此一無差別攻擊事件進行調查，犯案動機尚未明朗前，鄭麗文、凌濤等國民黨人士，便急於將事件肇因歸咎於執政黨；實在令人質疑，其心中是否只剩政治鬥爭，而毫無對受害者的憐憫之心。

民進黨發言人吳崢。（資料照／民進黨提供）

另一方面，鄭麗文今也提到捲入涉貪案、國民黨籍的宜蘭縣長林姿妙，謬稱從本案就可看出，執政黨只專注於政治追殺，未將心思放在台灣人民身上；她還說，這場慘劇令人震驚，尤其發生地離自己住的地方沒有很遠，顯示台灣社會安全網確實出了非常大的問題。鄭麗文另也稱，內政部長過去這段時間，只忙著對付中國籍配偶，卻未專解決治安問題。

而吳崢也對此反嗆，民進黨不會像國民黨如此冷血，只要發生治安事件，就急著從政敵身上咎責。他接著舉例，像賴清德今日的談話，就肯定台北市長蔣萬安及市府團隊的危機處理作為；強調即便政黨不同，大家同屬一個國家，應攜手解決危害人民安全的各項問題。「反觀鄭麗文，仍持續消費治安事件、製造政治對立，行徑非常可恥」，他說。

吳崢最後重申，民進黨譴責任何形式的暴力，期盼案件真相早日水落石出；更重要的是，全民應共同建構更堅固的社會安全防護網。他無奈地說，政治口水、無差別的政治鬥爭，均顯示藍營毫無憐憫、令人不齒，這些行為無助於社會治安維護，只會讓善良的台灣人感到厭惡。

