民進黨迎創黨40年！欽佩民主前輩精神 賴清德吐心聲：我誠惶誠恐帶領黨

記者劉秀敏／台北報導

兼任民進黨主席的總統賴清德主持中執會（圖／民進黨提供）

民進黨將於今年9月迎來創黨40週年，兼任黨主席的總統賴清德今（7）日主持中執會時表示，今年也是台灣總統直選30週年，是台灣民主歷史上的里程碑，在這個時刻，他身為黨主席帶領民進黨，其實是懷著「誠惶誠恐」的心情。賴清德也提到，台灣歷史一路走來，包含民進黨創黨的精神在內，都是不分族群希望追求民主、透過民主讓台灣變得更好，勉勵大家一定要謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，才不會辜負過往先輩的奮鬥，以及台灣人民的支持。

民進黨今日召開中執會，會後黨發言人吳崢轉述黨主席賴清德會中致詞。賴清德表示，今天是2026年第一次召開中執會，感謝全黨同志在過去一年多來，給予執政團隊許多的支持與協助，讓他們能在國內外挑戰中，不斷的持續前進。

賴清德指出，今年是創黨40週年。因為許多前輩的付出，與台灣人民的相挺，民進黨才能從在野走到執政。為了不辜負前輩的託付、回應人民的期許，所有從政黨員，都應時刻謹記「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神。

賴清德說，「清廉」是人民對政治人物最基本、也最核心的要求，全體黨公職務必遵守「廉政規範」，自我警惕、嚴守分際，確保人民對我們的信任；「勤政」應以服務人民為從政初衷，並不斷精進專業能力，以更有效地解決人民所遭遇到的問題，更廣泛地照顧社會各階層的需求，作為問政與施政的準則；「愛鄉土」則是熱愛台灣、認同台灣，我們必須竭盡所能守護與建設這塊土地，以確保每一世代的台灣人，都能在民主自由的環境中，安居樂業、安心生活。

最後，賴清德再次強調，「清廉、勤政、愛鄉土」，不只是一代又一代民主前輩接棒傳承下來的重要價值，也是人民對民進黨最深切的期待，希望全體黨公職都能肩負起創黨精神與人民託付，持續攜手團結，為壯大台灣共同努力、全力打拚。

此外，據與會人士轉述，會議最後，賴清德也分享個人心得，今年是民進黨創黨40週年，也是台灣總統直選30週年，是台灣民主歷史上的里程碑。在這個時刻，他身為黨主席帶領民進黨，其實是誠惶誠恐的心情。

據轉述，賴清德也說，最近看了一些文章，提到當年民主前輩如雷震、殷海光、傅正，他們在威權時期爭取民主的努力與奮鬥，他對幾位前輩們當年的決心與毅力感到非常欽佩。過去，他也曾在常會中引用傅正名言：「不惜以自由為代價，乃至生命為代價所追求的，第一是民主、第二是民主、第三是民主，除了民主，只有民主」。

賴清德指出，無論是雷震、殷海光、傅正、起草《台灣自救運動宣言》的彭明敏或是更早之前的郭雨新、蔣渭水，這些民主前輩的共同點，都是希望用民主推動社會進步。台灣歷史一路走來，包含民進黨創黨的精神在內，都是不分族群，希望追求民主、提化民主，透過民主讓台灣變得更好。

最後，賴清德也再次勉勵大家，一定要謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，才不會辜負過往先輩的奮鬥，以及台灣人民的支持。

