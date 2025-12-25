民進黨送「耶誕禮物」超搶手 賴清德、蕭美琴親簽桌曆限量抽獎

迎接耶誕佳節，民進黨免費發送2026桌曆。（圖片來源／民進黨提供）

一年一度的耶誕佳節將於本週四（25）日到來，民進黨中央黨部宣布免費發送耶誕禮物《平安順心護台灣》桌曆，特別邀請 2024 總統大選廣受好評的貓狗徽章設計師操刀，業已於耶誕夜（24）開始在中央黨部10樓開始免費發送，首日的數量才短短1小時便發送一空。

除此之外，《平安順心護台灣》桌曆還有總統賴清德、副總統蕭美琴的親筆簽名版本，由於數量相當稀少，僅有10份，因此是透過抽獎方式限量贈送。

民進黨送耶誕禮物，新年桌曆超搶手

新的一年即將來到，民進黨宣布於耶誕佳節期間，推出2026年《平安順心護台灣》政績桌曆，業已於耶誕夜（24）上午10時起，至12月31日下午5時止，於民進黨中央黨部限量開放免費領取。發放的第一天（24）短短一小時內就將該日數量發送一空，相當搶手，而之後每日也都還有數量，但須及早領取，以免向隅。

民進黨指出，這次特別邀請 2024 總統大選廣受好評的貓狗徽章設計師操刀，以溫暖細膩的插畫風格，結合執政團隊的好成績與好政策，呈現民進黨政府在經濟、民生、國安、建設等領域的豐碩成果，凸顯即便國會紛亂，執政團隊仍然穩健施政。

民進黨新媒體中心主任阮俊達說明，《平安順心護台灣》政績桌曆，以Q版的賴清德總統、蕭美琴副總統作為主角，搭配貓、狗、代表馬年的白馬、象徵平安的蘋果等元素，每個月介紹一類政績政策，內容扎實豐富且置入彩蛋巧思，等待支持者來發掘。

民進黨2026桌曆包含10份正副元首親簽限量版，須在完成活動後抽獎領取。（圖片來源／蕭美琴粉專）

限量正副總統親簽桌曆，蕭美琴：盼感受我們的祝福

除了免費發送一般版本的《平安順心護台灣》桌曆，民進黨中央黨部本次亦特別央請總統賴清德及副總統蕭美琴協助，製作親筆簽名版本的桌曆，限量僅10份。

蕭美琴笑稱，早上接待完外賓就開始親簽這個桌曆，聽說黨部要拿去抽獎用的。她說：「無論誰抽到，希望能感受到賴總統和我誠摯的祝福，願2026是和平繁榮，大家平安健康的一年！」

針對親簽版桌曆，民進黨24日中午12時40分透過《趣台灣》粉專公布抽獎方式，只要在聖誕節當晚11點59分之前：第一、追蹤趣台灣及民進黨IG帳號；第二、將年曆文章分享到限動24小時；第三、在年曆文章底下留言一個最有感的民進黨政績，便符合抽獎資格。

民進黨2026桌曆每頁背面都有介紹執政的政績。（圖片來源／民進黨提供）

對抗在野黨醜化式文宣，阮俊達：民進黨堅持正面行銷

阮俊達強調，相對於部分在野黨動輒以撲克牌、紓壓球等醜化他黨政治人物的方式製作文宣小物，民進黨仍在「正面行銷」與「美學創意」上有所堅持，期盼政治不要只停留在仇恨動員，而是能夠正面訴說願景。他表示，《平安順心護台灣》政績桌曆不僅美觀，也兼顧實用，希望讓民眾在日常翻閱中，能了解政府的努力成績與推動方向。

民進黨也同步在社群平台上發布政績桌曆宣傳，由吳崢、韓瑩、李坤城等三位發言人各自介紹最喜歡的桌曆內頁設計，並由民進黨YouTube節目《趣台灣Chill Taiwan》、《爸媽叫我不要談政治》主持人群及青年黨工共同推薦，與大家分享《平安順心護台灣》政績桌曆是記錄政府施政、全民共享成果的年度作品，期待台灣社會能一起迎向更平安、更順心的2026年。

