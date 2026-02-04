民進黨通過屏東縣長提名周春米、澎湖縣長提名陳光復拚連任

民進黨持續布局2026年縣市長選戰，中執會今天(4日)通過提名現任澎湖縣長陳光復、屏東縣長周春米競選連任。兼任黨主席的賴清德總統也親自主持提名記者會，強調陳光復、周春米是政績優異的傑出縣長，懇請鄉親鼎力支持，為澎湖、屏東帶來更好的發展。

民進黨4日召開中執會，會中通過「2026年屏東縣長及澎湖縣長提名候選人名單」，建請周春米、陳光復代表民進黨競選連任。

兼任民進黨主席的賴清德總統會後也親自主持提名記者會，向外界推薦政績優異的傑出縣長，並為周春米、陳光復繫上競選背帶。

廣告 廣告

賴清德首先推薦周春米，他表示，周春米無論擔任律師、不分區立委，或是肩負縣長重任，都秉持著法律人公義的信念，用專業守護人民，更以女性溫暖的力量服務鄉親，更在地方治理上發揮柔性治理的力量，讓屏東走出更細膩、更有溫度的新路線。賴清德說：『(原音)周春米縣長一站上台自我介紹，我是屏東縣長周春米，下面的民眾就會跟著喊有春又有米，受到的支持可見一般。』

賴清德接著則推薦競選連任的澎湖縣長陳光復，展現出「不屈不撓」的精神，即便2018年競選連任失利，仍持續為澎湖貢獻心力，2022年他再度當選後，拚盡全力為地方發展帶來改變。賴清德肯定陳光復積極推動澎湖地方建設，他相信陳光復連任能為澎湖帶來更進步的未來。賴清德說：『(原音)他以務實治理的態度，努力讓縣府的公共債務歸零，同時也推動基礎建設，打造全齡關懷、世代共好的幸褔澎湖。』

獲得提名爭取連任的陳光復、周春米隨後也各自細數自己任內的各項政績，期盼爭取更多鄉親的支持。

其中，陳光復為了兌現「澎湖離島年資加成與金馬同級」政見，展現照顧澎湖軍公教人員的決心，日前發起了「力挺縣長實現政見」連署，並向中央執政團隊喊話支持。陳光復在致詞時透露，行政院已允諾，最近就會同意實施澎湖離島年資加成與金馬同級，留住優秀人才。

至於同為民進黨籍的立委楊曜，近來力促陳光復也應盡速實現「全澎免健保」政見，讓未滿65歲縣民嚐嚐幸福的滋味。陳光復對此則說，澎湖的福利政策是全國數一數二，交通、醫療等各項福利陸續達標，目前澎湖65歲以上、6歲以下免健保費，未來他會視財政狀況，持續努力繼續爭取，希望達成全彭免健保的目標。(編輯：許嘉芫)