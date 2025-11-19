民進黨選對會今將拍板劉建國戰雲林、陳品安選苗栗 協調彰化4搶1激戰

民進黨選對會今將協調彰化縣長「類初選」進行方式。 圖：林朝億 / 攝（資料照）

民進黨佈局2026縣市長大選，目前已獲得提名的包括台中、宜蘭、嘉義市、台東。民進黨「2026年選舉對策委員會」今（19）日預計建議徵召立委劉建國參選雲林縣長、議員陳品安出戰苗栗縣長。劉、陳與參選新北市長的立委蘇巧慧可望在下週獲得中執會同意通過。另外，彰化縣長「類初選」進行方式也預計在今天下午協調。

民進黨2026徵召選區最激烈的莫過於彰化縣，共有4人遞交參選意願表，包括立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、彰化市前市長邱建富。

據了解，民進黨選對會今下午4時邀請4位擬參選人到黨中央，並一同討論「類初選」的進行方式，也會聽取4人的意見。「類初選」意指黨部會做內參民調，但不是正式初選，實施民調的時間則尚待協調。

另外，民進黨選對會今也預計拍板劉建國參選雲林縣長、陳品安參選苗栗縣長，另加上日前拍板的蘇巧慧參選新北市長，這三人預計在下週中執會一併通過，成為第二波正式參選的候選人。

